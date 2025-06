FILADÉLFIA (EUA) - Renato Paiva tem mais dois treinos para preparar o Botafogo que vai encarar o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado (28), na Filadélfia. E se até aqui a grande preocupação do treinador era com o setor defensivo, os ajustes agora precisam ser feitos na outra ponta. Com apenas três gols marcados, o time carioca tem o pior ataque entre os classificados para os playoffs do torneio.

Segundo colocado do Grupo H, o RB Salzburg tem dois gols marcados, mas ainda joga a partida derradeira da chave nesta quinta-feira. O time encara o Real Madrid, a partir das 22h (de Brasília). O Al-Hilal, que enfrenta o Pachuca e também tem chances de se classificar, marcou apenas um.

Dois fatores pesam para o ataque pouco produtivo do Botafogo. O primeiro deles são os dois últimos adversários da fase de grupos, PSG e Atlético de Madrid, que tiveram volume de jogo maior e deram pouco espaço para as saídas de bola alvinegra.

O segundo, porém, é algo que passa diretamente pelo Botafogo: a baixa produção ofensiva somada aos gols perdidos. Foram 13 chutes na direção do gol nas três partidas até aqui deste Mundial de Clubes, o que significa que, na média, o time precisa finalizar no mínimo quatro vezes para balançar a rede adversária. No único jogo em que não marcou nenhum gol, diante do Atlético de Madrid, o Botafogo finalizou três vezes.

E isso que, diante dos espanhóis, o time carioca teve a primeira grande chance da partida, desperdiçada por Savarino ainda no primeiro tempo.

Técnico do Botafogo lamenta chances perdidas no Mundial

O técnico Renato Paiva reconhece que as chances desperdiçadas incomodam e têm afetado os resultados do Botafogo.

— Os jogadores querem ganhar e vão lá pra dentro pra ganhar, independentemente das estratégias. E se fossemos hoje (segunda) um pouco efetivos nas questões ofensivas, poderíamos ter feito gol. Acho que um gol ia virar muito da história, porque colocaria o desespero e o peso maior no Atlético de Madrid — declarou o treinador após aquela partida.

Igor Jesus tem sido a salvação. Ele marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, e marcou o 1 a 0 sobre o PSG. Falta calibrar os demais.