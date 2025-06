Jornal português elogia torcida de clube brasileiro no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes começou e após o primeiro final de semana de jogos da competição, uma torcida brasileira chamou atenção do jornal "A Bola", de Portugal. Trata-se da do Palmeiras. O time alviverde protagonizou um empate sem gols com o Porto no último domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova York.

Nas arquibancadas, os torcedores do time paulista protagonizaram um espetáculo. Com muita confiança na construção de um resultado positivo contra o time europeu, os pouco mais de 46 mil presentes no estádio, eram de grande maioria do Palmeiras.

O fato foi destaque do jornal "A Bola", de Portugal, que elogiou a atuação dos torcedores alviverdes durante a partida. De acordo com a análise do veículo, os palmeirenses cantaram durante toda a partida e ofuscaram a presença dos torcedores do Porto.

- A esperança azul e branca, acalentada pelo apoio da grande comunidade portuguesa que habita na região e se deslocou em massa ao MetLife, era tremenda antes da partida, apesar da temporada bastante aquém das expectativas que antecedeu o Mundial de Clubes. Ainda assim, a mancha verde pintou a maior parte do estádio e fez-se ouvir a alto e bom som - destacou o jornal.

Elogio ao futebol apresentado

Não foi só o desempenho na arquibancada que virou destaque no portal português. Mediante a uma crítica a equipe do técnico Martín Anselmi, o "A Bola" elogiou a atuação do time de Abel Ferreira. A análise apontou que o Palmeiras esteve mais perto da vitória.

- O sufoco a que o FC Porto fora submetido tanto nos primeiros minutos como na reta final da primeira parte não augurava (indicavam) um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava - disse o jornal português.

Palmeiras x Porto

O empate sem gols entre as equipes deixou a distribuição de pontos no Grupo A do Mundial de Clubes igual. Isso porque, Inter Miami e Al Ahly também empataram em 0 a 0 na primeira rodada. O atual cenário aponta chance de classificação para todos os clubes.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (19) para enfrentar o Al Ahly pela segunda rodada do torneio da Fifa. A partida está marcada para acontecer às 13h (de Brasília), novamento no MetLife Stadium, em Nova York.