Quinze meses depois de decidirem a final da Champions League em Wembley, Real Madrid e Borussia Dortmund voltam a se enfrentar neste sábado (5), às 17h (de Brasília), agora pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O cenário mudou completamente, e os protagonistas também.

De um lado, um Real que chega com novo treinador, nova cara e metade do time titular diferente. Do outro, um Borussia em reconstrução, longe do brilho recente, mas pronto para desafiar de novo o gigante espanhol.

O reencontro carrega o peso da história recente, mas será disputado sob novas regras. Xabi Alonso estreia em torneios internacionais como técnico merengue após anos conhecendo de perto o rival na Bundesliga, enquanto Niko Kovac tenta surpreender com um Borussia que busca se reencontrar após uma temporada irregular. Um jogo com sabor de revanche e palco para novos heróis, mas sem o duelo de irmãos: Jude Bellingham estará em campo, mas não seu irmão Jobe.

Na véspera da partida contra a Juventus pelas oitavas de final, Xabi Alonso já havia comentado sobre o então possível adversário das quartas.

— Conheço muito bem o Borussia, jogamos muito contra eles (referindo-se ao tempo no Leverkusen) — comentou o treinador.

A partida contra o time italiano terminou em 1 a 0 para os Merengues, com gol da jovem promessa Gonzalo García. Sem brilho por parte do Real, mas um time que sabe vencer.

Por outro lado, o Borussia Dortmund vem de vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey nas oitavas também sem destaque. Guirassy foi o único jogador do clube alemão a finalizar no gol.

Jobe Bellingham não vai encontrar o irmão na partida entre Real Madrid x Borussia

Jobe Bellingham foi suspenso para a partida contra o Real Madrid (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

O encontro tão esperando entre Jobe e Jude Bellingham não acontecerá neste Mundial de Clubes, mesmo com o confronto entre Real Madrid x Borussia Dortmund marcado para este sábado (5), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da competição. Jobe tomou o segundo cartão amarelo sem o conhecimento da regra na partida contra o Monterrey e foi suspenso.

Na entrevista coletiva após a partida vencida pelo clube alemão por 2 a 1, Niko Kovac deixou claro que o jogador teve que ser avisado que não jogaria a partida contra o Real Madrid.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Borussia Dortmund

Quartas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (via YouTube e Disney+) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel-BRA (árbitro); Danilo Ricardo Simon Manis-BRA e Rafael da Silva Alves-BRA (auxiliares); Cristián Garay-CHI (quarto árbitro)

📺 VAR: Nicolas Gallo-COL (VAR1) e Guillermo Pacheco-MEX (AVAR)

