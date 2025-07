O Borussia Dortmund sabe que o Real Madrid é o favorito para o confronto das quartas de final do Mundial de Clubes, no próximo sábado (5). No entanto, o técnico do Dortmund analisa o time espanhol com um trunfo na manga: o conhecimento profundo sobre o estilo de seu novo treinador, Xabi Alonso. Para Niko Kovac, eles jogam "basicamente o futebol que Xabi já praticava no Leverkusen".

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva, Kovac afirmou que o pouco tempo de trabalho de Xabi Alonso no comando do time merengue pode ser um ponto a favor do BVB, já que os jogadores ainda não teriam internalizado 100% a nova filosofia.

Xabi Alonso orienta jogadores do Real Madrid na parada técnica do Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

'É basicamente o futebol do Leverkusen': técnico do Dortmund analisa Real Madrid

O treinador croata detalhou o que espera do adversário, com base no que viu de Xabi Alonso na Alemanha.

— O Real Madrid tem uma grande equipe com uma série de individualidades excelentes. Jogam de forma muito vertical e rápida. Estamos vendo basicamente o futebol que Xabi já praticava no Leverkusen — disse Kovac.

continua após a publicidade

Apesar de ver esse conhecimento como uma vantagem, o técnico rechaçou o favoritismo. — Não somos os favoritos. Mas no futebol, primeiro é preciso jogar. Se rendermos como fizemos no primeiro tempo contra o Monterrey, teremos oportunidades — completou.

'Outro calibre': a visão cautelosa do goleiro Kobel

Se o técnico mostrou confiança, o goleiro Gregor Kobel pregou mais cautela, especialmente com a postura defensiva da equipe. Para o suíço, os riscos corridos na vitória por 2 a 1 contra o Monterrey não podem se repetir.

continua após a publicidade

— O Real Madrid dispõe de um outro calibre de jogadores, e isso acarreta um grande perigo. Não podemos jogar com nossa linha defensiva tão adiantada, porque as distâncias se tornarão grandes demais. Temos que encontrar mais equilíbrio — concluiu o goleiro.

O jogo das quartas de final: reedição da final da Champions

O confronto entre Borussia Dortmund e Real Madrid será uma reedição da final da Champions League de 2024, vencida pelo time espanhol. A partida acontece no próximo sábado, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey. O vencedor do duelo enfrenta nas semifinais o ganhador da partida entre PSG e Bayern de Munique.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional