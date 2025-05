O Boca Juniors pode sofrer uma baixa importante para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Segundo o jornalista Marcos Bonocore, da TNT Sports da Argentina, o zagueiro Ayrton Costa teve seu visto de entrada nos Estados Unidos negado pela segunda vez, colocando em risco sua presença no torneio, que será disputado em solo norte-americano.

A situação envolve questões judiciais anteriores. Ayrton Costa, de 25 anos, foi acusado de encobrimento em 2023, em um processo relacionado ao seu irmão, Carlos Costa, que foi preso em 2018 por roubo qualificado em grupo. Embora o jogador tenha sido absolvido e declarado inocente pela Justiça, os antecedentes seguem pesando em sua avaliação pelas autoridades migratórias dos EUA. Ele já havia enfrentado dificuldades em 2023, quando foi emprestado ao futebol belga, e agora vê o problema se repetir em um momento decisivo.

Aos 25 anos, Ayrton chegou ao Boca Juniors no começo de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/@ayrtoncosta32)

O Boca Juniors tenta reverter o cenário com apoio institucional, inclusive buscando respaldo formal da FIFA, mas corre contra o tempo. O técnico Diego Martínez trabalha com dois cenários: um com Ayrton na lista definitiva, e outro com um substituto pronto, caso não haja uma liberação a tempo. Desde que chegou ao clube no início de 2025, o defensor disputou 26 partidas na temporada. Curiosamente, apesar de argentino, Ayrton carrega no nome uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, um ídolo de sua família.

Confira os jogos do Boca Juniors no Mundial de Clubes 2025

🌏 Boca Juniors (ARG) x Benfica (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 16 de junho, segunda, às 17h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Bayern de Munique (ALE) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Auckland City (NZL) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 26 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park