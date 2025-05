Ídolo do Bayern detona situação do futebol brasileiro

O futebol brasileiro é cercado de críticas e questões a serem resolvidas. Uma delas é o calendário, alvo de diversas discussões de torcedores e mandatários, pela quantidade de partidas e compromissos para os clubes e atletas ao longo da temporada.

A situação foi criticada pelo ex-jogador Mario Gómez. Ídolo do futebol alemão, o ex-centroavante do Bayern de Munique atualmente é diretor de futebol da Red Bull, que comanda o Bragantino e outros times pelo mundo, e reclamou da sequência pesada de jogos que o Massa Bruta e os demais clubes do Brasil vivem.

- Eu sei que as competições regionais são importantes, são competições com certeza muito fortes, mas começar elas após poucas semanas de descanso é algo que eu e Jürgen (Klopp) não entendemos. É maluquice fazer isso com os jogadores. Criminoso, para ser honesto. Eu não entendo por que o Brasil tem três meses de competição regional, e então, a nacional, porque a quantidade de jogos, na minha opinião, não é boa. É um dos maiores problemas do futebol daqui - declarou.

Mario atua ao lado de Klopp, ex-técnico do Liverpool, na gestão dos clubes da Red Bull. Além do Bragantino, o Leipzig (ALE), o Salzburg (AUT) e o New York (EUA) são exemplos de agremiações que têm participação direta da marca.

Gómez, inclusive, já visitou as instalações do time paulista e assistiu jogos no Nabi Abi Chedid, que encerrou as atividades em abril e será demolido. Referência no Bayern, o atacante foi campeão europeu em 2012/13, marcou 31 gols pela seleção da Alemanha e se aposentou em 2020, quando defendia o Stuttgart.

Mario Gómez, ex-Bayern de Munique e Stuttgart, criticou o calendário do futebol brasileiro (Foto: AFP)

📆 O calendário no futebol brasileiro

A questão do calendário está sob pendências de resolução por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há anos, e voltou a ser pauta nos últimos dias. Samir Xaud, novo presidente da entidade, prometeu, em seu discurso de posse no dia 25, que reorganizará as datas dos campeonatos estaduais para que haja diminuição de datas. A intenção é resolver as competições em, no máximo, 12 datas.

- É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 12 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições - afirmou o dirigente.

