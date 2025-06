GREENSBORO (EUA) - A imprensa presente em Greensboro pôde acompanhar pouco menos de 30 minutos da atividade do Palmeiras, lideradas pelo treinador Abel Ferreira, nas instalações da Universidade da Carolina do Norte — um cenário diferente da rotina de treinos na Academia de Futebol.

Como Palmeiras pode usar Mundial para internacionalizar marca e gerar receitas

Antes da bola rolar, Abel detalhou os três principais focos do dia: adaptação ao gramado, exercício de posse de bola com marcações táticas definidas e, nos minutos finais, um jogo competitivo com 21 atletas, incluindo três goleiros.

Logo no início da atividade, o português conversou individualmente com o meio-campista Raphael Veiga e com o goleiro Marcelo Lomba. Ainda assim, delegou à comissão técnica a condução do primeiro treinamento.

Durante a atividade, os auxiliares cobraram intensidade nas trocas de passe e nas movimentações, mas também elogiaram o grupo sempre que as orientações foram seguidas dentro de campo.

Fora do último jogo-treino antes da viagem aos Estados Unidos, Paulinho participou normalmente das atividades e deve estar à disposição de Abel Ferreira para a estreia contra o Porto. O mesmo vale para Richard Ríos, recuperado de dores e titular da seleção colombiana na partida contra a Argentina, na noite desta terça-feira (10).

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, conversa de forma individual com o goleiro Marcelo Lomba (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Corintiana acompanha o Palmeiras em Greensboro?

Na saída das instalações da Universidade da Carolina do Norte, um grupo de quatro torcedores aguardava o elenco do Palmeiras para tirar fotos e demonstrar apoio. Entre eles, uma presença inusitada chamou a atenção: uma torcedora corintiana, que disse estar no local apenas para acompanhar os amigos e “matar a curiosidade”.

Sem se identificar, ela afirmou que aquela seria sua primeira e única visita ao elenco alviverde em Greensboro. O Verdão ainda tem mais quatro treinos programados na cidade antes de embarcar para Nova Jersey, no dia 14 de junho, onde fará sua estreia na competição continental.

A comissão técnica e três jogadores terão a oportunidade de conhecer o gramado do MetLife Stadium antes da estreia, marcada para as 19h (de Brasília).