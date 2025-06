Base do Palmeiras no Mundial é dominada por outro esporte e foca em luxo silencioso

A delegação do Palmeiras desembarcou na noite da última sexta-feira (9) nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O Grandover Hotel, em Greensboro, na Carolina do Norte, foi escolhido em conjunto pela diretoria e o departamento de futebol, e será a base do time durante a fase de grupos da competição.

Com diárias que chegam a R$ 1.400, o local chama atenção pelo luxo silencioso oferecido ao elenco, mas divide espaço com praticantes de outro esporte: jogadores de golfe, maioria deles homens de meia idade, circulam pelos dois campos disponíveis e utilizam centenas de carrinhos para se deslocar pelas instalações.

O golfe domina o hotel onde o Palmeiras está hospedado durante a primeira fase do Mundial desde a sua criação, na década de 1960. Joseph Steven Koury, filho de imigrantes libaneses e fundador do local, idealizou o espaço com foco na prática do esporte, que até hoje recebe torneios regularmente em suas dependências.

Já em solo norte-americano, mas ainda sem a delegação completa, o Palmeiras realiza sua primeira atividade na tarde desta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), na Universidade da Carolina do Norte. Os jogadores convocados para a última Data Fifa, por sua vez, têm chegada prevista apenas para quarta-feira (11). Com isso, Abel Ferreira comandará duas sessões de treino sem a presença de atletas como Gustavo Gómez, Estêvão e Richard Ríos.

Palmeiras terá paz para finalizar preparação para o Mundial

Além da tranquilidade longe dos holofotes e da ausência de torcedores, o clube conta com diversas salas no Grandover Hotel, o que permite à comissão técnica realizar atividades complementares nas próprias dependências da base.

Campo de golf no hotel onde o Palmeiras está hospedado (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Sem trânsito que complique os deslocamentos — que levam cerca de 15 minutos, seja até o aeroporto ou ao centro de treinamentos — e em uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, o Palmeiras encontra o ambiente ideal para finalizar a preparação antes da estreia contra o Porto.