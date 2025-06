Como Palmeiras pode usar Mundial para internacionalizar marca e gerar receitas

A disputa do Mundial da Fifa abre novos horizontes para o Palmeiras. Além do mérito esportivo de participar de uma competição com alguns dos principais clubes do mundo, a instituição terá a oportunidade de internacionalizar sua marca em novos mercados.

+ Palmeiras anuncia novo uniforme especial para o Mundial de Clubes; veja detalhes

Nas três primeiras partidas da competição, o Palmeiras enfrentará equipes de três continentes diferentes: América do Norte, África e Europa. A divulgação televisiva estará alinhada a ações de marketing do clube pelo país, além de parcerias exclusivas com a Puma, fornecedora de material esportivo.

O processo de internacionalização, porém, exige um trabalho de longo prazo para capitalizar a visibilidade conquistada no primeiro Mundial. Além disso, a colaboração entre os clubes brasileiros será essencial para transformar o futebol nacional em um produto mais atrativo para o exterior.

— Esta é uma competição que, sim, vai trazer visibilidade internacional para o Palmeiras. Mas, se você acha que, por melhor que seja o trabalho de internacionalização da marca, uma única competição vai proporcionar isso para o clube, não vai. Não é um trabalho pontual (...) Da mesma forma que uma pré-temporada nos Estados Unidos não garante visibilidade ao clube, a Florida Cup também não é capaz de trazer esse resultado. É preciso um trabalho constante, de médio e longo prazo — explicou Fábio Wolff, em conversa com a reportagem do Lance!.

— A Europa é atraente, mas lá o clube concorre com times tradicionais e muito fortes. Ainda assim, eu consideraria outras opções. Se eu fosse funcionário do Palmeiras e me perguntassem em qual continente deveríamos focar para fortalecer a marca, eu indicaria a Ásia. É fundamental envolver os principais parceiros internacionais, como a Puma, e apresentar a eles o foco estratégico. Perguntar como podem contribuir para a internacionalização da marca do Palmeiras. A partir disso, avaliar as possibilidades de atuação conjunta, seja por meio da comercialização da camisa ou de produtos licenciados. Além disso, é importante utilizar a influência que Leila exerce atualmente no futebol brasileiro para impulsionar a organização da liga e aprimorar a estrutura do futebol nacional como um produto — completou.

Veiga atende torcedores do Palmeiras durtante chegada da delegação em Greensboro (EUA) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Partida com Messi representa oportunidade única para o Palmeiras

O duelo contra o Inter Miami será fudamental não apenas para a classificação do Palmeiras ao mata-mata do Mundial, mas também uma oportunidade para atrair novos consumidores com a presença do camisa 10 em campo.

Na visão de Wolff, será fundamental que o clube feche ações de marketing pontuais nas redes sociais, em coloboração com a equipe norte-americana. A presença de Estêvão, uma das principais revelações do futebol brasileiro e já vendido ao Chelsea, da Inglaterra, é visto como outro "potencial ativo".

— Existe um grande potencial de aproveitamento no ambiente digital, especialmente ao explorar eventos como um jogo do Palmeiras contra Messi, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. É possível criar conteúdos exclusivos e, eventualmente, em parceria com o Inter Miami, promover a troca de seguidores. Por isso, eu focaria na produção de conteúdo digital para aproveitar essa oportunidade e ampliar a base de seguidores do Palmeiras no cenário mundial. Essa estratégia não deve se restringir ao Inter Miami. Ao enfrentar o Porto, o clube pode adotar a mesma abordagem. Esse tipo de ação desperta curiosidade e gera interesse sobre o Palmeiras. É uma oportunidade valiosa para fortalecer as redes sociais do clube globalmente — finalizou.

Antes de encarar o astro argentino, o Palmeiras enfrentará o Porto, de Portugal (15 de junho), e o Al Ahly (19 de junho), do Egito, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.