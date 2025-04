Os torcedores brasileiros estão entre os que mais compram ingressos para os jogos do Super Mundial de Clubes da Fifa. O Brasil só fica abaixo dos Estados Unidos, país que irá sediar o campeonato. Entre os times brasileiros que irão representar o país no torneio, estão: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Troféu do Mundial de Clubes 2025 da Fifa (Foto: Reprodução/Fifa)

A Fifa revelou na última quinta-feira (10) o ranking dos países que mais compraram ingressos para os jogos do Super Mundial de Clubes. No total, torcedores de 130 nações diferentes já adquiriram a entradas para as partidas, que serão disputadas entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Confira os países que mais compraram ingressos para os jogos

Estados Unidos Brasil Argentina México Canadá Alemanha Arábia Saudita França Japão Espanha

Pacote de vendas para o Super Mundial e Copa do Mundo

A Fifa anunciou a abertura do pacote de vendas para os jogos do Mundial de Clubes e Copa do Mundo de 2026. As duas competições serão realizadas nos Estados Unidos (a Copa do Mundo também será sediada por Canadá e México).

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Instagram/@gianni_infantino)

A primeira categoria, nomeada como "Pacote de Ingressos", dá direito a uma entrada por jogo para duas partidas do Mundial de Clubes. Ao realizar a compra e comparecer nos duelos, os torcedores garantirão o direito de adquirir um ingresso para qualquer partida da Copa do Mundo de 2026, com exceção da final.

A segunda categoria é nomeada como "Superpacote de Ingressos". Os compradores deste pacote terão ingressos para 20 partidas do Mundial de Clubes de 2025, incluindo uma das semifinais e o jogo de abertura ou o da decisão da competição. Para a Copa do Mundo, os donos destes pacotes terão o direito de comprar um ingresso antecipado para a final de 2026.