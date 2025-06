Em documento publicado nesta quarta-feira (18), a Fifa apresentou um relatório sobre os clubes presentes no Mundial de Clubes de 2025. No documento, todos os títulos a nível continental conquistados pelos times que disputam a Copa do Mundo de Clubes foram igualados. Dessa forma, Palmeiras e Fluminense, campeões da Copa Rio, são considerados campeões de Copas inter-confederações.

O critério adotado pela entidade está presente no documento da seguinte forma: “Copa inter-confederações: uma competição de copa disputada por clubes de ao menos duas confederações diferentes competindo entre elas”. Assim, todos os torneios com caráter oficial disputados entre equipes de continentes distintos entraram nesta lista.

O Real Madrid, por exemplo, que venceu cinco vezes o Mundial organizado pela Fifa e quatro vezes a Copa Intercontinental, está representado com nove títulos de Copas inter-confederações.

Outra equipe que teve um título desse tipo reconhecido no relatório foi o Wydad Casablanca, do Marrocos. Trata-se da conquista do Campeonato Afro-Asiático de 1993, quando enfrentou o PAS, do Irã (Ásia), como representante africano.

O que foi a Copa Rio?

A Copa Rio foi um torneio que teve duas edições e reunia representantes da América do Sul e da Europa. Em 1951, primeira edição, o Palmeiras se classificou como campeão Paulista e do torneio Rio-São Paulo e bateu a Juventus na decisão. Já na segunda edição, que aconteceu no ano seguinte, o Fluminense esteve presente por ter sido campeão carioca e venceu o Corinthians na final.