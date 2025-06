AO VIVO: acompanhe a quarta-feira do Palmeiras no Mundial direto dos Estados Unidos

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras segue a preparação para a segunda partida do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly-EGI, nesta quinta-feira (19), na 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Após o empate sem gols diante do Porto, no último domingo, o Verdão precisa vencer para poder garantir vaga entre os dois primeiros colocados, que garantem classificação para as oitavas de final da competição.

Programação do Palmeiras:

DIA 18/06/25 – QUARTA-FEIRA

10h – Treino na UNC Greensboro (aberto 15 minutos para imagens)

14h30 – Saída do voo para New Jersey

16h00 – Chegada prevista em New Jersey

16h45 – Zona mista com três jogadores (MetLife Stadium)

17h – Coletiva do técnico Abel Ferreira (MetLife Stadium)

Embaixada, invasão e torcida: Palmeiras mantém clima de Copa do Mundo em NY

A torcida do Palmeiras é a grande responsável por manter o mínimo clima de Mundial de Clubes em Nova York, cidade pouco conhecida por seu vínculo com o futebol. Pelas ruas, são raras as referências ao torneio — alguns banners e placares virtuais —, mas uma chama a atenção de quem passa: o verde e branco. Confira na reportagem.

Palmeiras treina para corrigir erro contra o Porto e encaminhar classificação no Mundial

O Palmeiras tem uma missão principal para a partida contra o Al Ahly: marcar seu primeiro gol no Mundial de Clubes. Após o empate em 0 a 0 com o Porto, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa balançar as redes para conquistar os três pontos, fundamentais para encaminhar a classificação às oitavas de final.