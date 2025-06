Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Al Ahly, do Egito, se enfrentam nesta quinta-feira (19), válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo de Porto-POR e Inter Miami-EUA. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão de TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), DAZN (streaming) e Cazé TV (Youtube).

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. Por ter jogado bem na estreia, no empate sem gols com o Porto, a tendência é que o português mantenha a mesma equipe titular.

O Verdão se classificou para o torneio internacional por ter sido campeão da Libertadores em 2021. Já o adversário conseguiu a sua vaga por ter vencido três vezes a Liga dos Campeões da AFC entre 2021 e 2024.

Ficha do jogo

Data e Hora quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 13h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos Árbitro Anthony Taylor (ING)

Confira todas as informações do jogo entre Palmeiras e Al Ahly

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AL AHLY

2ª RODADA - GRUPO A - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN;

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING);

🚩 Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING);

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

AL AHLY (Técnico: José Riveiro)

Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka (Attiyat Allah); Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet.