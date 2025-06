Astro do Mundial de Clubes revela ser torcedor de gigante brasileiro

Após o empate do Al Hilal contra o Real Madrid na estreia das equipes no Grupo H do Mundial de Clubes, João Cancelo falou com a imprensa na zona mista e revelou ser torcedor de um gigante clube brasileiro. Além disso, o português falou sobre o duelo com Vini Jr e cravou o favorito a ganhar a competição.

João Cancelo foi titular pelo Al Hilal na partida que marcou a estreia de Simone Inzaghi no comando técnico do clube. A equipe saudita não se apequenou frente ao maior clube do mundo e saiu de campo com um empate, após Bono defender um pênalti de Valverde nos acrécimos.

— O Madrid é uma equipe muito forte. Muito grande. As pessoas não esperavam uma resposta tão boa do Al Hilal. Chegamos a pressionar um pouco o Madrid. No primeiro tempo fomos superiores, mas o Madrid é o favorito e melhorou no segundo.

Na zona mista, o jogador foi perguntado sobre o River Plate após Bono revelar que torcia para o clube argetino. Contudo, Cancelo trouxe um brasileiro à discussão.

— Não tenho nada contra o River, mas eu gosto muito do Boca (Júniors). E, no Brasil, gosto muito do Corinthians.

Em 2024, João Cancelo já havia sido visto em um shopping em Lisboa vestindo a camisa do Corinthians. O jogador ainda cravou o time com mais chances de vencer o Mundial: "O favorito é o PSG."

Cancelo avalia o confronto com Vini Jr

Embora tenha tido uma atuação tímida, Vini Jr foi o responsável por criar duas grandes chances para o Real Madrid na estreia do Mundial frente ao Al Hilal. Pelo lado esquerdo de ataque, o jogador enfrentou João Cancelo durante toda a partida, e o português levou a melhor.

Elogiado por Cancelo, Vini Jr disputa bola com Koulibaly em Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

— Vinicius é muito difícil. É muito complicado jogar contra ele. É muito rápido e imprevisível. Tem aquele algo a mais do Brasil. São grandes jogadores. Sempre é um prazer jogar contra os melhores — afirmou Cancelo.

