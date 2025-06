Em estreias, Arnold leva ‘puxão de orelha’ e Huijsen é elogiado no Real Madrid

Em dia de estreias no Real Madrid, Alexander-Arnold levou um "puxão de orelha" de Xabi Alonso, enquanto Huijsen foi elogiado após o empate contra o Al-Hilal, no Mundial de Clubes. Ambos viveram atuações distintas em seus primeiros passos com a pesada camisa merengue.

Em coletiva, Xabi Alonso fez uma breve análise da dupla do Real Madrid e não entrou em detalhes da atuação de Alexander-Arnold e Huijsen. Ainda assim, o comandante deve contar com a dupla para o duelo contra o Pachuca, no sábado (22), pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial.

- Huijsen esteve muito bem, e Trent teve altos e baixos, como todos. Feliz por eles - analisou brevemente Xabi Alonso sobre os estreantes.

Apesar das diferentes avaliações, Xabi Alonso deve contar com a dupla para o confronto com o Pachuca, do México. Na latera-direita, Carvajal se recupera de uma grave lesão no joelho e não atua desde outubro, enquanto a defesa também sofre com as ausências de Militão, Rüdiger e Alaba.

Alexander-Arnold teve atuação criticada em estreia com o Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Imprensa opina sobre estreias de Arnold e Huijsen no Real Madrid

Na imprensa espanhola, a atuação de Alexander-Arnold também foi criticada, e o jogador foi alvo de mais "puxões de orelhas". No "Marca", o lateral-direito recebeu uma nota cinco e foi criticado pelo pouco protagonismo.

- Pouco brilho ofensivo e alguma deficiência defensiva. Foi lento em uma jogada que acabou com gol do Al-Hilal anulado por impedimento. Uma estreia sem brilho.

Na mesma linha, o "As" também criticou a falta de protagonismo e afirmou que a contratação do jogador pelo Real Madrid se deu para que ele fosse mais decisivo.

- Pouco protagonismo. Muito pouco. Presume-se que ele tenha pouco talento na defesa. E não foi contratado para ser um marcador, mas para ser decisivo na construção do ataque. Em alguns momentos, tentou aparecer entre as linhas, em posição central e à frente dos outros três zagueiros. Mas sem grande impacto.

Por outro lado, Dean Huijsen foi bastante elogiado e tratado como um dos melhores em campo da equipe do Real Madrid na estreia de Xabi Alonso. No "Marca", o atleta recebeu uma nota sete e ficou atrás apenas de Gonzalo García, que foi o autor do único gol do clube espanhol.

- Jogou pelo lado esquerdo da zaga. Conseguiu muitos bons passes na saída de bola que deram soluções ofensivas para a equipe e que permitiu ganhar metros. Muita facilidade para romper linhas e encontrar os meias. Boa estreia. Mostrou notável facilidade em construir jogadas, seja com conduções ou com passes.

O "As" destacou que a estreia de Huijsen foi a melhor notícia para Xabi Alonso em uma estreia sem muito brilho do Real Madrid no Mundial de Clubes. O atleta chegou como uma das grandes promessas do futebol espanhol, mas ganhou espaço rapidamente devido aos desfalques da equipe merengue.

- Xabi busca um zagueiro central organizador, e Dean colocou a casa em ordem. Fez o que pôde em um Real Madrid que carecia de experiência. Mas mostrou parte das atitudes que o diferenciam do resto. Especialmete uma estupenda capacidade de encontrar jogadas entre as linhas através de seus passes ou com conduções. Na área, esteve sólido por alto, embora tenha tido uma falha que podia acabar de forma amarga. Foi a melhor notícia para Xabi.

No decorrer da temporada, Alexander-Arnold precisará provar seu valor em uma disputa aberta com Carvajal. Por outro lado, Huijsen ganha força para seguir na equipe titular, enquanto Asencio é quem mais corre o risco de esquentar o banco de reservas ao longo do ano.

