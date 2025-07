Reação de Arias comove a web após eliminação do Fluminense: ‘Me quebrou’

Em entrevista após a derrota para o Chelsea concedida à repórter tricolor Bárbara Coelho, da CazéTV, o atacante do Fluminense Jhon Arias se mostrou muito abalado com a eliminação no Mundial de Clubes. O jogador chorou copiosamente ao se desculpar com o torcedor tricolor. A entrevista viralizou e sensibilizou até mesmo os torcedores rivais.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista manda recado para Cano em Fluminense x Chelsea

Veja a repercussão:

Mais sobre Jhon Arias no Mundial

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Astro e liderança técnica do clube carioca na competição, o jogador atuou em todos os minutos dos cinco jogos que disputou antes da semifinal e, mesmo com os sinais de desgaste físico, desempenhou um grande papel.

Eleito três vezes o melhor em campo, Jhon Arias foi o destaque indiscutível do Fluminense neste Mundial de Clubes e é o jogador com mais passes decisivos na competição (17). Contra os fortes adversários que o Tricolor enfrentou, especialmente no mata-mata, Arias foi a válvula de escape do ataque por sua velocidade, habilidade e capacidade de segurar e esconder a bola.

continua após a publicidade

📈Estatísticas de destaque

1° em passes decisivos

1° em atacantes com mais passes certos no campo adversário

7° em dribles certos