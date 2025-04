Adversário do Fluminense quer Hummels para o Super Mundial

O zagueiro Mats Hummels, um dos principais nomes da geração campeã mundial pela Alemanha em 2014, decidiu retroceder com a decisão de aposentadoria. Segundo o jornal alemão "Bild", o Borussia Dortmund, adversário do Fluminense no grupo F do Super Mundial de Clubes 2025, deseja repatriar o defensor para a competição, que será disputada nos Estados Unidos entre os dias 13 de junho e 14 de julho.

A publicação destaca que o jogador já está ciente e está "absolutamente emocionado" com a possibilidade do retorno. Atualmente na Roma, Hummels havia decidido que penduraria as chuteiras após o fim da temporada do clube italiano. Ainda de acordo com a publicação, Borussia conta justamente com a forte relação entre clube e jogador para fazer com que o zagueiro tome a decisão de voltar.

Revelado pelo Bayern de Munique, Hummels teve sua grande ascensão no Borussia Dortmund, clube que o acolheu em 2008, inicialmente por empréstimo. A identificação com a equipe aurinegra foi imediata, e em 2009 ele foi contratado em definitivo. A chegada do zagueiro seria também para suprir a ausência do zagueiro Nico Schlotterbeck, ausente da temporada devido a uma ruptura do menisco no joelho esquerdo.

Grupo do Fluminense no Super Mundial de Clubes

Além do Borussia Dortmund, o Fluminense encara Ulsan e Mamelodi Sundowns no Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025. O Tricolor era cabeça de chave no sorteio, realizado em Miami, e enfrentará os Aurinegros logo na estreia do grupo F na competição.

Caso avance, o Time de Guerreiros irá enfrentar um dos adversários do Grupo E, que conta com River Plate e Inter de Milão dentre os favoritos. Monterrey e Urawa Red Diamonds completam a chave, mas entram como zebras.

