Vegetti faz dois, e Vasco vence o Sport em São Januário

Na véspera da data que marcaria os 71 anos de Roberto Dinamite, a noite deste sábado (12) foi marcada por muitas homenagens ao maior ídolo da história vascaína. E a maior delas acabou vindo de dentro de campo. Com gols de Vegetti (2) e Rayan, o Vasco bateu o Sport por 3 a 1 e garantiu presença na parte de cima da tabela do Brasileirão. Hugo Moura, contra, descontou o placar.

Como foi Vasco x Sport

Precisando vencer para acalmar os ânimos da torcida — e dar sobrevida ao pressionado técnico Fábio Carille —, o Vasco começou levemente melhor diante do Sport. Teve uma grande chance aos 13', em chute de Coutinho da entrada da área. Mas, nos 15 minutos que se seguiram, o que se viu foi amplo domínio visitante em São Januário, que passou a jogar basicamente no campo no ataque, sem dar qualquer sossego ao Vasco. Tanto que, aos 28, uma sequência de trocas de passes na área cruzmaltina fez a torcida perder a paciência e vaiar pela primeira vez.

Sorte do Vasco que o time tem Vegetti em boa fase. Aos 31, o atacante aproveitou assistência de Coutinho e, da pequena área, fez o gol do desafogo. Nove minutos mais tarde, o mesmo Vegetti ampliou de cabeça após cruzamento de Nuno Moreira. Os jogadores do Sport reclamaram de falta no lance, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio, após analisar o VAR, confirmou o gol.

Os 2 a 0 do primeiro tempo deveriam dar alguma tranquilidade ao Vasco para o segundo tempo, mas não foi isso o que se viu. O Sport voltou melhor, novamente fazendo pressão no campo de ataque. E descontou logo aos 9 minutos, quando Hugo Moura tentou tirar em cobrança de escanteio, mas acabou mandando contra a própria meta.

A partir daí, a atmosfera foi de tensão no São Januário. O Sport seguiu com mais volume de jogo, mas sem conseguir criar chances claras de gol. E o Vasco apostou nos contragolpes para decidir. Aos 37, Payet lançou Rayan, que invadiu a área e chutou rasteiro na saída de Caíque França, decidindo o jogo.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Vasco terminou o sábado na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos. O Sport, por sua vez, ocupa provisoriamente a vice-lanterna, com apenas. Na próxima terça-feira (15), o clube carioca encara o Ceará, no Castelão. Os pernambucanos recebem o Red Bull Bragantino no dia seguinte.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 SPORT

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Sábado, 12 de abril de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Vegetti (31'/1ºT) e Vegetti (40'/1ºT); Hugo Moura, contra (9'/2ºT)

🟨 Cartões Amarelos: Rivera (SPO); Hugo Moura, Jair e Alex Teixeira (VAS)

🏟️ Público: 15.309 pagantes (15.969 total)

💰 Renda: R$ 1.091.256,00

Vegetti foi decisivo para o Vasco diante do Sport em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Philippe Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Alex Teixeira), Garré (Adson) e Vegetti (Rayan).

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha (Romarinho) e Chico; Rivera, Du Queiroz (Fabricio Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Barletta e Pablo (Arthur Sousa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Leone Carvalho Rocha

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira