Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César aposta em um titular do Flamengo como uma das surpresas do Mundial de Clubes. Em entrevista à "DAZN", o veterano foi questionado sobre o possível artilheiro do torneio, mas surpreendeu na sequência.

- Fácil: Lautaro Martínez (será o artilheiro). E se eu tivesse que citar uma surpresa, mencionaria Gerson. Muito forte.

Convocado constantemente para a Seleção Brasileira, Gerson chegou a atuar no futebol italiano, onde Júlio César é ídolo histórico. No entanto, o meia teve uma passagem discreta pela Roma após sair do Fluminense em sua primeira experiência na Europa.

Ídolo do Flamengo e Inter de Milão, Júlio César também definiu sua final dos sonhos no Mundial de Clubes e afirmou que ficará feliz em caso de vitória de três equipes. Além disso, o ex-jogador revelou por qual time gostaria de disputar o torneio caso estivesse em atividade.

- Espero que seja entre Inter, Flamengo e Benfica. A final dos sonhos seria Inter e Flamengo. Gostaria de jogar pelo Flamengo, pois venci (o Mundial) com a Inter em 2010.

Por estarem em chaves diferentes, Flamengo e Inter de Milão não poderão se encontrar até as semifinais do Mundial de Clubes para delírio de Júlio César. No entanto, a caminhada é árdua, principalmente para o Rubro-Negro, que está no grupo com Chelsea e pode enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final.

Gerson celebra classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil com os torcedores na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Júlio César se arrepende por não jogar Mundial com Flamengo

Formado na base do Flamengo, Júlio César deixou o clube carioca em 2005 e retornou em 2018 após 13 anos na Europa. Em entrevistas passadas, o goleiro revelou arrependimento por não jogar pelo Rubro-Negro em 2019, em que o clube venceu a Libertadores e disputou o Mundial de Clubes.

- Eu queria muito ter sido campeão brasileiro pelo clube que amo. E, quando (o Flamengo) foi campeão do Brasileiro e da Libertadores no final do ano passado, eu pensei: 'Tinha que ter segurado mais um aninho...'. Nem que eu fosse o 3º goleiro, só de ter vivido aquele momento com o grupo já estava bom - disse em entrevista ao "Desimpedidos".

Apesar disso, Júlio César deve acompanhar o Flamengo no Mundial de Clubes, assim como Inter de Milão e Benfica. O torneio tem início previsto no dia 14 de junho, enquanto a final será disputada em 13 de julho.