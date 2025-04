A Fifa divulgou uma novidade relacionada à arbitragem no Mundial de Clubes de 2025 nesta terça-feira (8). Desta vez, a entidade organizadora da competição informou que os árbitros das partidas usarão câmeras corporais durante os jogos do torneio.

Pierlugi Collina apresenta seminário para árbitros da Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)

— É uma grande oportunidade para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens de um ângulo nunca visto antes. Também serve para o treinamento de árbitros, pois poder ver o que o árbitro vê é importante nas análises pós-jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para as transmissões e aperfeiçoamento técnico — disse Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA.

O uso das câmeras corporais pela arbitragem no Mundial será feito em regime de teste pela Fifa, que obteve a autorização do International Football Association Board (IFAB) em 1º de março de 2025. A competição também terá novas regras para que os jogos ganhem mais dinâmica e fluidez, incluindo a que impede que goleiros façam cera.

Presidente da Fifa destaca caráter inclusivo do Mundial de Clubes

Os jogadores terão oito segundos para a reposição da bola após uma defesa. Se excederem o tempo, a equipe perderá a posse, além de sofrer com um escanteio assinalado para os adversários pela arbitragem. Este tipo de punição visa diminuir a prática costumeira quando há algum tipo de vantagem no placar.

Árbitros participam de seminário da Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)

As medidas foram anunciadas nos seminários destinado aos árbitros da Fifa espalhados pelo mundo. Os encontros com os oficiais das partidas aconteceram entre fevereiro e o início de abril com membros de todas as confederações do futebol mundial.

— Será uma competição muito, muito interessante. É a primeira vez que os melhores clubes do mundo, de cada canto do planeta, estarão reunidos — acrescentou.

Arbitragem brasileira no Mundial

A Fifa ainda não definiu qual será a quantidade de árbitros brasileiros no torneio. No país, 17 nomes podem concorrer às vagas como juízes de campo, auxiliares e assistentes de vídeo por integrarem o quadro da entidade em 2025. Veja a lista: