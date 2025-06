O dia em que o maior artilheiro do Fluminense marcou contra a Inter de Milão

Fluminense e Inter de Milão decidem seus futuros no Mundial de Clubes no dia 30 de junho, pelas oitavas de final da competição. Na história, as equipes se encontraram uma única vez: no dia 14 de junho de 1961. E se tem algo que pode ter marcado o coração dos tricolores, foi o gol de Waldo, maior artilheiro da história do Fluminense.

A partida acontece na Itália, em um amistoso. Estima-se que 50 mil torcedores marcaram presença. Com 66 minutos de jogo, Waldo abriu o placar e colocou o Fluminense na frente. Bicicli, da Inter, tirou a oportunidade do time brasileiro sair com a vitória e empatou dez minutos depois.

Waldo carrega o posto de maior artilheiro do Flu. Este gol contra a Inter de Milão foi somente um dentre os 319 gols marcados pelo ídolo.

Waldo foi o maior da história do Fluminense (Foto: Fluminense)

Itália, Brasil e um encontro inédito

Nunca houve um confronto entre brasileiros e italianos na história da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, independentemente do formato adotado ao longo dos anos. A última vez que um time da Itália enfrentou um do Brasil em uma decisão internacional foi em 1993, quando o São Paulo superou o Milan por 3 a 2 na Copa Intercontinental.

A Inter, por sua vez, só encarou um time brasileiro em duelo oficial uma única vez: perdeu por 1 a 0 para o Santos, também pela Copa Intercontinental, em junho de 1969.

Relembre a escalação do único encontro do Fluminense com a Inter de Milão

Milão, 14 de junho de 1961

Inter 1-1 Fluminense Gols: 66' Waldo, 76' Bicicli

Inter: Da Pozzo, Masiero, Facchetti, Zaglio, Guarneri, Balleri, Bicicli, Lindskog, Waldner (77' Firmani), Suarez, Morbello.

Fluminense: Castilho, Marinho, Altnir, Edmilson, Pinheiro, Clevis, Francisco, Tele, Waldo, Panio, Escurinho