Qual o salário de Luis Enrique, campeão da Champions pelo PSG?

Luis Enrique é um dos nomes mais falados do momento após conduzir o Paris Saint-Germain à conquista inédita da Champions League, no último sábado (31), com vitória sobre a Inter de Milão. Dez anos após seu título europeu pelo Barcelona, ao lado de Messi, Suárez e Neymar, o treinador espanhol volta ao topo da Europa, desta vez com um elenco mais jovem e uma filosofia renovada.

Segundo o jornal francês L'Équipe, Luis Enrique recebe atualmente um salário mensal de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 6,50 milhões, considerando a cotação atual. O treinador de 55 anos chegou ao PSG em meio de 2023 e, após uma primeira temporada promissora, teve seu contrato renovado até meados de 2027.

💶 Quanto ganha Luis Enrique no PSG?

Salário mensal: € 1 milhão → R$ 6,50 milhões

€ 1 milhão → Salário anual: € 12 milhões → R$ 78 milhões

Com esses valores, Luis Enrique figura entre os técnicos mais bem pagos do mundo, embora ainda atrás de nomes como Diego Simeone e Pep Guardiola.

A conquista da Champions consagra não apenas o PSG, mas também o modelo de gestão que Luis Enrique implementou no clube: menos ostentação, mais eficiência e, acima de tudo, resultados expressivos.

🏆 A temporada perfeita de Luis Enrique no PSG

Sob o comando de Luis Enrique, o Paris Saint-Germain teve uma temporada histórica em 2024/25: além do título da Champions League, o clube francês conquistou a Ligue 1 com antecedência e venceu também a Copa da França.

O técnico foi o grande responsável pela transformação do estilo de jogo e da política de contratações do clube, optando por atletas menos midiáticos, mas com grande potencial de desenvolvimento.

