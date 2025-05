De férias após o encerramento da temporada com o Atlético de Madrid, Antoine Griezmann já tem o foco voltado para o próximo desafio: o novo Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado em 2025 nos Estados Unidos. Em entrevista concedida à própria FIFA, o atacante francês falou sobre a expectativa para o torneio, a importância da competição para o Atlético, e o que representa jogar em solo norte-americano.

continua após a publicidade

- O que mais me entusiasma neste Mundial é que será o primeiro. Fazer parte disso é um orgulho, tanto para mim quanto para o clube - disse o atleta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Sobre o confronto de estreia contra o PSG, o atleta francês afirmou que achou bom estrear contra um dos favoritos do Mundial.

- Sabemos que não será fácil, mas é bom começar direto contra um favorito. Confio muito nos meus companheiros e espero que façamos uma grande partida - afirmou Griezmann.

Objetivos no Mundial

O francês acredita que o Mundial será uma vitrine global para diferentes estilos de futebol.

- Vai ser incrível ver clubes de diferentes partes do mundo e as culturas que cada um traz. Como amante do futebol, quero assistir a todos os jogos. Os torcedores vão aproveitar muito - contou o jogador.

continua após a publicidade

Sobre o papel do Atlético no torneio, Griezmann reforçou a ambição do grupo.

- Queremos fazer uma grande competição. O objetivo agora são os três primeiros jogos. Depois, pensamos mais alto. Sonhamos com coisas grandes e temos que provar em campo que podemos competir com qualquer um - disse o atleta francês.

Yamal conduz a bola marcado por Griezmann em Atlético de Madrid x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Motivação e legado

Para Griezmann, vencer o torneio seria um marco na carreira e na história do clube.

- Ganhar o Mundial seria uma emoção enorme, um orgulho. Sendo o primeiro, é ainda mais especial. Me toca estar bem física e mentalmente para ajudar o time a conquistar isso - comentou Griezmann.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O atacante também comentou sobre o impacto que o torneio pode ter no crescimento do futebol nos Estados Unidos.

- A cultura esportiva americana é apaixonada. Ainda que o futebol não esteja tão avançado lá, esse Mundial vai aumentar o interesse, gerar mais conversas, visibilidade. Vai ser muito positivo para o esporte no país - afirmou o atleta.

Encantado com os EUA

Com duas partidas programadas em Los Angeles, Griezmann disse estar animado por voltar à cidade que tanto admira. Fã declarado da NBA, NFL e, mais recentemente, do beisebol, ele fez até um convite especial.

- Se o LeBron James puder assistir a um jogo nosso, será bem-vindo. Vamos jogar no Rose Bowl, quem sabe ele aparece? - brincou o jogador do Atlético de Madrid.

Griezmann em ação no jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona pela semifinal da Copa do Rei (Foto: Manaure Quinteiro/AFP)

Encerrando a entrevista, Griezmann destacou o que mais aprecia na cultura americana.

- O que mais gosto é que não há ciúmes entre as pessoas. Todos amam o esporte, curtem com a família, e há uma energia positiva nas ruas. Sempre recebo gestos e palavras bonitas quando ando com minha esposa e filhos. Isso me encanta - revelou o atleta.

Com sede, ambição e espírito competitivo, Griezmann se prepara para liderar o Atlético em um dos torneios mais aguardados do calendário internacional — e promete não apenas participar, mas lutar pelo título do Mundial.