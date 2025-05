Com o Mundial de Clubes da FIFA 2025 se aproximando, o Flamengo já se movimenta nos bastidores para reforçar seu elenco e disputar o torneio nos Estados Unidos com ambição de protagonismo. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o clube carioca tem um alvo ousado: João Félix, atacante português que pertence ao Chelsea (Inglaterra) e defende atualmente o Milan (Itália).

Segundo a publicação, o Flamengo está preparando uma investida para contratar o jogador por empréstimo durante a janela de transferências especial que será aberta exclusivamente para os clubes participantes do Mundial. A ideia do Rubro-Negro é contar com João Félix para reforçar no setor ofensivo, visando equilibrar forças contra gigantes europeus.

Chelsea é dono dos direitos; Milan não deve manter atleta

João Félix está emprestado ao Milan pelo Chelsea, mas seu desempenho na Itália tem sido abaixo do esperado. O atacante foi titular em apenas cinco das 13 partidas disputadas pela equipe na temporada e não conseguiu se firmar como peça importante. Por isso, o clube italiano não deve exercer a opção de compra, abrindo margem para novas negociações.

O Chelsea, que está no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, pagou mais de 50 milhões de euros ao Atlético de Madrid para contratar o jogador, ainda detém seus direitos e estaria disposto a ouvir propostas — sobretudo se houver um plano que beneficie a valorização do atleta. É justamente esse o argumento do Flamengo: oferecer protagonismo e vitrine internacional ao jogador durante o Mundial, em um ambiente competitivo, porém menos pressionado que o europeu.

João Félix chegou ao Chelsea em 2023 (Foto: Reprodução/Chelsea)

Plano ousado, mas difícil

Apesar do interesse, a negociação não é simples. O Flamengo não possui o mesmo poder financeiro dos clubes europeus, mas aposta em um projeto esportivo sólido, exposição midiática e o fator Copa do Mundo de Clubes para seduzir o atleta e seus representantes. Além disso, o clube já demonstrou nos últimos anos capacidade de atrair nomes de peso para o futebol sul-americano.

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro com formato ampliado, reunindo 32 equipes de todos os continentes. O Flamengo está no grupo D ao lado de Espérance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e o último adversário sairá do confronto entre Club América (México) e Los Angeles FC (Estados Unidos).