Além de Messi: veja os principais desafios do Palmeiras contra o Inter Miami

Miami (EUA) - O Palmeiras enfrenta o Inter Miami nesta segunda-feira (23), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida será realizada na casa do adversário, no Hard Rock Stadium, às 22h (de Brasília), e vale uma vaga nas oitavas de final.

Com um empate e uma vitória no torneio, o Palmeiras lidera o Grupo A com quatro pontos, mesma pontuação do Inter Miami. Porto e Al-Ahly tem um ponto. O Verdão garante vaga na próxima fase se empatar, ou com um tropeço da equipe portuguesa.

Presença do 10

A tarefa não será simples para os comandados de Abel Ferreira. O Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1 na última rodada, em uma atuação de gala de Messi. O camisa 10 argentino marcou o gol da vitória em uma cobrança de falta. Nesta temporada, o jogador fez 16 gols em 22 partidas.

Destaque da equipe norte-americana, Messi atrairá naturalmente a atenção da defesa palmeirense. Por outro lado, o craque também demonstra respeito pelo adversário. Em entrevista após a vitória sobre o Porto, ele alertou para os desafios do confronto com o Verdão.

— Vamos tentar jogar nosso jogo. Hoje, éramos inferiores, mas temos as nossas armas. Contra Palmeiras, um dos maiores do mundo, será uma partida complicada — disse o jogador.

Argentino pregou respeito ao Palmeiras (Foto: Rich Storry/ Getty Images via AFP)

Calendário

O Inter Miami chega mais descansado para o confronto decisivo contra o Palmeiras. Nesta temporada, os norte-americanos disputaram 26 partidas, com 14 vitórias, seis empates e seis derrotas. O Palmeiras, por sua vez, entrou em campo 37 vezes em 2025.

Esse cenário reduz uma das principais vantagens dos times brasileiros no Mundial de Clubes: o fato de estar em ritmo de competição, mas com menor desgaste físico em comparação a equipes europeias, que encerraram suas temporadas na metade do ano.

Estrelas

Além de Messi, o Inter Miami conta com jogadores que marcaram época no futebol mundial. A equipe norte-americana reúne outros ex-jogadores do Barcelona, como o centroavante Luis Suárez, o volante Sergio Busquets e o lateral-esquerdo Jordi Alba. O time é comandado por Mascherano, ex-capitão da seleção argentina e reconhecido por sua liderança nos tempos de Barça.

Apesar da idade avançada, todos têm mais de 35 anos, esses atletas estão acostumados com grandes decisões e foram campeões do Mundial de Clubes pelo Barcelona em 2015. O Palmeiras terá que redobrar a atenção diante de adversários tão experientes.

Luis Suárez marcou o quarto gol do Inter Miami contra o Clumbus Crew (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Força no ataque

O foco do Palmeiras estará em Messi, mas a equipe não pode descuidar dos outros jogadores do elenco do Inter Miami. Um deles é o meia Telasco Segovia, autor do primeiro gol contra o Porto e com cinco gols marcados nesta temporada.

Outros nomes que merecem atenção são Suárez e Allende, que compõem o ataque ao lado do craque argentino. Ambos somam oito gols no ano.

Fator casa

Será a primeira vez neste Mundial que o Verdão atuará como "visitante". O jogo será no Hard Rock Stadium, em Miami, estádio onde o time de Messi costuma mandar seus jogos pela MLS, a liga norte-americana.

O Inter Miami estreou na competição com um empate por 0 a 0 contra o Al-Ahly, diante de 60.927 torcedores no Hard Rock Stadium. Na segunda rodada, venceu o Porto por 2 a 1 em Atlanta, com público de 31.738 pessoas.

O Palmeiras, por sua vez, tem contado com o apoio massivo de sua torcida, que tem sido um espetáculo à parte. Os dois primeiros jogos do Verdão foram disputados em Nova Jersey: o empate sem gols com o Porto contou com 46.276 torcedores, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly teve público de 35.179 pessoas.

Partida será no Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)

O que está em jogo para o Verdão?

Uma vitória pode garantir a liderança do grupo para o Palmeiras e um valor milionário no bolso. A Fifa, entidade máxima do futebol, paga US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) por vitória na fase de grupos do Mundial de Clubes. Com uma vitória e um empate até aqui, o Palmeiras já garantiu US$ 3 milhões em bônus de premiação, o equivalente a aproximadamente R$ 16,5 milhões.

A partida também pode prorrogar a despedida de Estêvão. O jovem craque do Verdão irá defender o Chelsea após o final do Mundial de Clubes. O atacante ainda não marcou na competição, mas foi eleito, pelos torcedores, o craque dos dois primeiros jogos em votação da Fifa.