Durante edição do Mano a Mano que foi ao ar neste domingo (22), o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues elegeu os 11 melhores jogadores de Botafogo e Atlético de Madrid. A ressalva feita durante o programa, é que o conteúdo foi gravado antes da segunda rodada do Mundial, ou seja, antes da vitória histórica do Botafogo contra o PSG e do triunfo por 3 a 1 do Atlético sobre o Seattle Sounders.

continua após a publicidade

Atlético de Madrid x Botafogo se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), nesta segunda-feira (22), no Rose Bowl Stadium.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mano x Mano - Botafogo x Atlético de Madrid

John x Oblak*

- O Oblak já é a algum tempo um dos maiores e melhores goleiros do mundo. O John tá muito bem no Botafogo, já salvou o time várias vezes, inclusive contra o Seattle, mas é Oblak nessa - argumentou Vitor Sérgio Rodrigues.

Vitinho x Llorente*

Jair Cunha x Le Normand*

Barboza* x Reinildo

- O Reinildo é um zagueiro que até teve bons momentos, mas nunca se firma. O Barboza é um líder do Botafogo, sabe "zagueirar" quando é preciso, é muito bom na bola área - elogiou VSR.

Alex Telles* x Javi Galán

- O Alex Telles é um jogador que poderia muito bem ainda estar jogando em uma liga como a Premier League. Chegou no Botafogo com um nível muito alto. Já o Galán é correto e só - comentou.

Gregore x De Paul*

- Por mais que o Gregore seja muito bom, são jogadores de prateleiras diferentes - justificou a escolha.

Marlon Freitas* x Pablo Barrios

- Se o Marlon Freitas jogasse a bola que ele joga em uma liga europeia importante, umas das quatro grandes, ele já estaria na Seleção Brasileira.

Artur x Giovanni Simeone*

- Acho o Simeone mais pronto e consistente. Acredito que o Artur ainda varia muito de desempenho. O Simeone entrega a ofensividade que o Artur entrega, mas sem bola, na recomposição e na tática, acho que ele entrega mais.

Cuiabano x Samu Lino*

Savarino x Griezmann*

Igor Jesus x Júlian Álvarez*

Treinador: Renato Paiva x Diego Simeone*

Placar total: Botafogo 3 x 9 Atlético de Madrid

➡️ Campeão mundial ironiza fala de Messi sobre o Palmeiras: ‘Mentindo bem’

➡️ Técnico do Atlético de Madrid espera jogo duríssimo com Botafogo: ‘Teremos uma final’