COLÚMBIA (EUA) — Até o momento, Renato Gaúcho aproveitou 21 dos 32 jogadores inscritos pelo Fluminense no Mundial de Clubes. Os três primeiros jogos da competição foram distintos e o time oscilou, precisando recalcular rota em alguns momentos, como na virada sofrida para o Ulsan.

Mesmo com as dificuldades, o Flu conquistou a classificação na segunda posição do Grupo F e avançou pra as oitavas de final. O Lance! analisou os destaques do time e ouviu a torcida tricolor para saber quem surpreendeu na competição.

Destaques do Fluminense no Mundial

O melhor jogador do time até o momento é Jhon Arias. O colombiano manteve a regularidade, não sentiu a pressão da responsabilidade e criou as principais jogadas do Fluminense. Conforme dados do Sofascore, foi o atleta com mais ações com a bola e com mais passes decisivos entre times brasileiros.

Eleito o craque da partida nas duas primeiras rodadas, contribuiu com um golaço de falta e uma assistência na vitória sobre o Ulsan. Nos três jogos, com Ganso sendo pouco utilizado, Arias assumiu a função criativa e foi o maestro e motor do time na classificação para as oitavas.

Outros jogadores que merecem menção neste quesito são Keno e Fábio. O goleiro, no auge de seus 44 anos, segue em alto nível, sendo decisivo na vitória e nos empates, mas foi pouco exigido neste Mundial de Clubes. O atacante, por sua vez, estava sem jogar há mais de um mes por controle de carga e voltou à campo nos Estados Unidos. No jogo amarrado contra os sul-coreanos, Keno saiu do banco e mudou a partida, fazendo um gol e dando uma assistência.

Jhon Arias comemorando gol em Fluminense x Ulsan HD (Foto: Franck Fife/AFP)

Quem surpreendeu no Mundial

Hércules: o mais votado pelos leitores do Lance!

Contratado nesta temporada vindo do Fortaleza, Hércules não chegou com status de titular sob o comando de Mano Mezes. Brigando pela posição com Otávio e Facundo Bernal, precisou conquistar seu espaço e acabou tendo mais oportunidades diante da lesão de dois companheiros - Otávio rompeu o tendão de Aquiles e está fora de combate desde o final de março, sem previsão de volta, enquanto Bernal teve uma lesão muscular grau três que o tirou de campo por cerca de um mês, voltando a atuar apenas nos Estados Unidos, quando entrou no lugar de Cano na partida contra o Ulsan. Em solo norta-americano, completou 30 jogos com a armadura tricolor e é um dos atletas que mais entrou em campo pelo Flu na temporada.

Seu perfil é de combatividade, oferecendo intensidade e cobertura no meio de campo, mas é um volante que está se acostumando a pisar na área para finalizar. Esteve no time inicial em todos os jogos da fase de grupos e possui bons números defensivos: é o sexto meia com mais interceptações (quando o jogador recupera a posse de bola) na competição, tendo uma média de duas por jogo. No total são 5, empatado com Takuro Kaneko, do Urawa Reds. Quem lidera a lista é Richard Rios, do Palmeiras, com 9, seguido por Vitinha (PSG), Seung-beom Ko (Ulsan HD) e Sergio Busquets (Inter Miami).

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Nonato

Em segundo lugar da votação, outro meio-campista. Nonato foi titular em dois dos três jogos, mas atuou em todos. Na segunda rodada, devido à uma mudança de estratégia, deu lugar à Ganso no time inicial. O camisa 16 costuma dividir a função com Martinelli, como meias marcadores e que cumprem um papel importante na transição ofensiva.

Nonato está em sua segunda passagem pelo Fluminense e novamente mostra sua importância no elenco. A primeira vez que defendeu o clube carioca foi em 2021/2022, quando foi emprestado do Internacional para o Tricolor. Em 2022, o Colorado vendeu o meia para o Ludogorets e sua saída causou um forte impacto no time, que somada a ausência de André, por suspensão, contribuiu para a eliminação do time na Copa do Brasil para o Corinthians. Em 2024, voltou à Laranjeiras, dessa vez emprestado pelo Santos. O contrato inicial ia até julho de 2025, mas o Tricolor prorrogou para dezembro.

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Freytes

Freytes veio do futebol peruano e passou por um período de desconfiança no início a temporada. Por conta de algumas falhas, tornou-se alvo da torcida e chegou a ouvir vaias no Maracanã. No entanto, a confiança injetada por Renato em seus comandados, somada à influência de Thiago Silva no companheiro, parece ter impactado positivamente o zagueiro argentino. No Mundial, destacou-se pela grande atuação contra o Borussia Dortmund, na estreia, e por marcar o gol de empate contra o Ulsan.

Seus números, conforme dados do Sofascore, evidenciam uma de suas principais características: a bola longa. No quesito, o zagueiro argentino tem o quarto melhor aproveitamento entre os defensores, com 16 lançamentos certos. Na sua frente estão Lucas Martinez (River Plate) e Marquinhos (PSG), com 17, e Sergio Ramos (Monterrey), com 19.

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira os números dos jogadores do Fluminense no Mundial

Freytes:

3 jogos (3 titular) 1 gol 1.3 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 4 cortes por jogo 1 drible sofrido 69% de eficiência em duelos 5.3 passes longos certos por jogo 0 faltas cometidas 0 cartões ‼️4º defensor com mais bolas longas certas na competição

Nonato:

3 jogos (2 titular) 1 gol 1.3 passes decisivos por jogo 1.3 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 29% de eficiência nos duelos 2 faltas por jogo 1 cartão amarelo

