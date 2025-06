AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de PSG x Botafogo pelo Mundial

PASADENA (EUA) - O Botafogo disputa, nesta quinta-feira (19), a segunda partida pelo Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O adversário será o fortíssimo PSG, que, na primeira rodada, goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0. Antes de a bola rolar, o Lance! traz em tempo real informações, curiosidades e bastidores sobre a partida, que começa às 22h (de Brasília), no Rose Bowl.

Botafogo e PSG fazem confronto de campeões continentais

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, deve fazer uma alteração na escalação da equipe, em relação ao jogo de estreia, a vitória por 2 a 1 sobre o Seattle, em Seatlle, no domingo (15). O time carioca pode garantir classificação para as oitavas de final do Mundial, em caso de vitória sobre o favorito PSG. Leia a matéria completa aqui.

Técnico do Botafogo admite que errou no jogo contra o Seattle

Na entrevista coletiva desta quarta-feira (18), o técnico Renato Paiva, do Botafogo, reconheceu que errou nas substituições feitas na partida contra o Seattle Sounders, domingo (15), Depois de ter boa atuação no primeiro tempo e marcar dois gols, o time carioca caiu de rendimento na etapa final, sofreu o gol e quase saiu de campo com o empate. Leia a matéria completa aqui.

Botafogo estreou no Mundial com vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

Renato Paiva não antecipou a escalação do Botafogo para enfrentar o PSG - o anúncio será feito somente às 21h (de Brasília). Mas o time provável para esse jogo decisivo para as pretensões da equipe no Mundial é esta:

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano (Alan).

Lateral Alex Telles reconhece que a missão do Botafogo nesta quinta-feira (19) diante dos campeões europeus, que golearam a Inter de Milão por 5 a 0 na final, não será fácil. Veja o que o jogador disse na véspera da partida:

