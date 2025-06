PSG x Botafogo: equipes têm alterações nas escalações; veja

PASADENA (EUA) - Paris Saint-Germain e Botafogo estão escalados para o duelo desta quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Renato Paiva fez uma alteração no time titular, enquanto Luis Enrique poupou alguns destaques do estrelado elenco.

Em relação à equipe que venceu o Seattle Sounders na estreia, saiu Mastriani e entrou o volante Allan. Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Artur Igor Jesus.

Do outro lado, o técnico Luis Enrique fez mais mudanças. O espanhol optou por poupar Maquinhos, Nuno Mendes, João Neves e Fabián Ruiz. Com isso, a escalação do Paris tem: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha e Senny Mayulu; Doue, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X BOTAFOGO

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

⚽ ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha e Senny Mayulu; Doue, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Artur Igor Jesus.