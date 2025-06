Quanto custam os ingressos para PSG x Botafogo? Veja valores

O Botafogo encara o PSG nesta quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O palco do duelo será o tradicional Rose Bowl, em Los Angeles, estádio que tem capacidade para mais de 90 mil torcedores e foi sede da final da Copa do Mundo de 1994.

💵 Quanto custa assistir ao jogo?

Os ingressos para Botafogo x PSG estão à venda no site oficial da Fifa, com preços bem variados. Após queda na procura nas semanas que antecederam o torneio, os valores foram ajustados para baixo.

📉 Preços atuais (venda oficial pela Fifa):

A partir de US$ 33 (cerca de R$ 181 )

(cerca de ) Até US$ 56 (cerca de R$ 307)

🎟️ Valores na revenda oficial (também no site da Fifa):

A partir de US$ 49 (R$ 269)

(R$ 269) Até US$ 387 (R$ 2.125)

A diferença de preços se dá, principalmente, pelo setor e localização dos assentos. A revenda funciona de forma oficial e autenticada, com valores definidos pelos próprios torcedores.

📌 Como comprar?

Os ingressos estão disponíveis no site oficial da Fifa, tanto na venda direta quanto na plataforma de revenda. A recomendação é checar constantemente, já que os preços e disponibilidade mudam com frequência.

O Rose Bowl tem capacidade para mais de 90 mil pessoas, o que o torna um dos maiores estádios do Mundial. A expectativa é de grande presença de torcedores brasileiros, principalmente de botafoguenses residentes nos EUA.

Se comparado com outros jogos do torneio, os preços para Botafogo x PSG estão entre os mais acessíveis, reflexo da queda na demanda nas últimas semanas. Ainda assim, a partida promete ser uma das mais aguardadas da fase de grupos.

