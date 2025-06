AO VIVO: acompanhe o dia do Botafogo em preparação para jogo contra PSG no Mundial

Após a vitória sobre o Seattle Sounders, no domingo (15), por 2 a 1, o Botafogo segue a programação visando o confronto com o Paris Saint-Germain, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, na próxima quinta (19), no Rose Bowl, icônico estádio localizado em Pasadena, no subúrbio de Los Angeles.

Na última segunda-feira (16), o Núcleo de Saúde e Performance do Glorioso coordenou um atividade leve: quem atuou por mais de 60 minutos na partida em Seattle ficou no hotel fazendo treino regenerativo e academia, enquanto os demais foram ao Westmont College, o CT do Botafogo na Califórnia, para trabalhar sob a orientação de Renato Paiva.

Às 16 horas, horário do estado estadunidense, 20 horas, no Rio de Janeiro, o treinador português vai comandar um treino fechado, objetivando a correção de erros defensivos que quase custaram os três pontos na primeira partida do torneio.

Tempo firme

A segunda-feira foi quente e abafada em Pasadena, repetindo o que acontecera no domingo durante a goleada do PSG sobre o Atlético de Madrid, por 4 a 0. A previsão do tempo é que isso se mantenha ao longo da semana.

Na hora em que a bola rolou, os termômetros marcavam temperatura superior a 32°C, com sensação térmica beirando os 40°C. Em entrevista coletiva, o treinador Luis Enrique criticou o horário da última partida, afirmando que é importante para que os europeus, em um fuso bem à frente, consigam ver os jogos, mas que isso atrapalha por conta do clima.

— Minha conclusão é que foi uma partida condicionada pelo calor, como você falou. Penso que, no final do jogo, é impossível jogar em um nível muito alto por 90 minutos. Por isso, o calor condicionou a partida — disse.

