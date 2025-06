AO VIVO: acompanhe a sexta-feira (20) do Palmeiras no Mundial direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - Após vencer o Al Ahly-EGI por 2 a 0, o Palmeiras já volta suas atenções para a última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A reapresentação do elenco acontece nesta sexta-feira (20), com atividades divididas conforme a carga de minutos em campo. Os titulares que atuaram a maioria do tempo contra os egípcios farão um trabalho regenerativo, com foco na recuperação física, enquanto os jogadores que entraram durante a partida devem realizar um treino leve em campo. A comissão técnica de Abel Ferreira também prepara o time para o confronto decisivo contra o Inter Miami-EUA, marcado para a próxima segunda-feira (22).

continua após a publicidade

Messi exalta virada do Inter Miami e projeta jogo com o Palmeiras: ‘muito complicado’

Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo A após duas rodadas, com quatro pontos conquistados. O duelo contra o time de Lionel Messi, que também soma quatro pontos, será fundamental para definir as posições finais da chave. Al Ahly e Porto aparecem atrás, com apenas um ponto cada. O cenário é claro: um empate entre Palmeiras e Inter Miami levaria as duas equipes aos cinco pontos, o que automaticamente eliminaria os outros dois concorrentes da chave.

Além disso, em caso de igualdade no placar, o Verdão avançaria como primeiro colocado do grupo por ter melhor saldo de gols. Atualmente, o time de Abel Ferreira tem dois gols de saldo, contra um do Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um dos destaques do jogo contra o Al Ahly foi a capacidade de Abel Ferreira em utilizar o elenco de forma inteligente. O treinador fez mudanças importantes no intervalo, alterando o estilo da equipe e garantindo os três pontos que mantiveram o Palmeiras com boas chances de classificação. Entre os atletas que saíram do banco, o meia Maurício teve participação de destaque. Entrando na vaga de Raphael Veiga, o ex-jogador do Internacional foi decisivo na construção da jogada que terminou com o gol de Flaco López, o segundo da partida. Abel elogiou a atuação do jogador, destacando sua contribuição para o equilíbrio ofensivo e a intensidade no meio-campo.

Programação do Palmeiras:

DIA 20/06/25 – SEXTA-FEIRA

10h – Treino na UNC Greensboro (aberto 15 minutos para imagens)