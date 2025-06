Abel testa peças e amplia opções no Palmeiras antes de encarar Messi no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira conta com um fator fundamental na luta pela primeira colocação do Grupo A: o elenco. Na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, o português recorreu ao banco de reservas para mudar o estilo da equipe no intervalo e garantir os três pontos essenciais para as pretensões do clube na competição.

A principal alteração, por sua vez, aconteceu no comando de ataque. O titular Vitor Roque, que tem mais mobilidade e capacidade no um contra um, deu lugar a Flaco López, com mais imposição física e presença na bola aérea.

A mudança surtiu efeito. O argentino marcou o segundo gol da equipe justamente em um contra-ataque, jogada caracaterística justamente do camisa 9, que começa a perder espaço na disputa por vaga no setor ofensivo.

– São dois jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. Quando fomos buscar o Flaco foi pelas características, ele é forte no jogo de cabeça, alto, rápido, canhoto, que não é fácil encontrar, mas tem uma coisa que tem que melhorar e só o tempo vai ajudar: é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas é distraído – explicou o treinador português.

Já no meio, o aniversariante Raphael Veiga deu lugar a Maurício, que entrou para acelerar o ritmo da equipe e oferecer mais sustentação na ligação entre o meio-campo e o ataque. Titular na estreia, o meia foi essencial para a mudança de postura do time, que havia sido dominado pelos egípcios nos primeiros 45 minutos.

A dupla, ao lado de nomes como Paulinho, Felipe Anderson e outros, amplia as alternativas de Abel Ferreira no comando técnico. O treinador ganha mais possibilidades de variações táticas e peças para mudar o jogo ao longo das partidas.

Flaco López marcou o segundo gol do Palmeiras na vitória sobre o Al Ahly (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Próximo compromisso do Palmeiras no Mundial

Líder da chave após duas rodadas, o Palmeiras agora viaja à Flórida, onde enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Um empate simples no Hard Rock Stadium garante a liderança geral.