Jornais internacionais elogiam desempenho do Palmeiras no Mundial

As duas boas apresentações do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa não vem rendendo elogios apenas em solo brasileiro. No exterior, portais dos principais países também elogiaram o desempenho da equipe comandada por Abel Ferreira no empate sem gols com o Porto-POR e na vitória sobre o Al Alhy-EGI. Com quatro pontos, basta um empate com o Inter Miami-EUA na última rodada para o Verdão assegurar vaga às oitavas de final.

Jornal esportivo mais conhecido da Argentina, o "Olé" definiu o empate entre Palmeiras e Porto como "absoluta paridade", enquanto o "Marca", da Espanha, exaltou um clube brasileiro "forte" e afirmou que o Verdão deixou o time português "escapar vivo" e "mereceu mais" na estreia do Mundial de Clubes.

Após a vitória contra os egípcios, jornais pelo mundo se derreteram por Estêvão, eleito o melhor jogador da partida. Para o "As", da Espanha, "Messinho foi Messi", escreveu o veículo, que também elogiou Richar Ríos, ao afirmar que o colombiano também "fez mágica".

O jornal "Gazzetta Dello Sport", da Itália, comentou sobre a eficiência do Palmeiras. "Precisou de dez minutos de segundo tempo para garantir sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Um sucesso cirúrgico", destacou o veículo.

Palmeiras é líder do Grupo A

Com uma vitória e um empate, o Palmeiras tem quatro pontos e é o primeiro colocado da chave, seguido pelo Inter Miami, adversário da terceira rodada, e que tem a mesma pontuação, atrás apenas pelo critério de desempate. Para avançar às oitavas de final, o Alviverde precisa apenas de um empate na segunda-feira (23), contra a equipe de Messi.

