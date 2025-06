Estádio de Palmeiras x Al Ahly é o quinto mais caro do mundo; veja ranking

O palco da partida entre Palmeiras e Al Ahly, nesta quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), não é apenas um dos maiores do Mundial de Clubes - também é um dos mais caros já construídos na história do esporte mundial. O MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey, custou impressionantes US$ 1,7 bilhão para ser erguido e ocupa o quinto lugar no ranking dos estádios mais caros do planeta.

🏟️ O MetLife Stadium

Com capacidade para 82.500 torcedores, o MetLife é a casa de dois times da NFL, o New York Giants e o New York Jets. O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o antigo Giants Stadium, e foi construído com investimento conjunto das duas franquias.

📈 Os números impressionam:

💸 Custo total: US$ 1,7 bilhão (R$ 9,33 bilhões na cotação atual)

US$ 1,7 bilhão (R$ 9,33 bilhões na cotação atual) 🧍‍♂️ Capacidade: 82.500 torcedores

82.500 torcedores 🏟️ Ano de inauguração: 2010

2010 🏆 Eventos marcantes: Super Bowl XLVIII (2014), Copa América 2024, final do Mundial de Clubes 2025 e final da Copa do Mundo de 2026

📊 Os estádios mais caros do mundo:

SoFi Stadium EUA (Los Angeles) 5,5 bilhões Yankee Stadium EUA (Nova York) 2,3 bilhões Intuit Dome EUA (Los Angeles) 2 bilhões Allegiant Stadium EUA (Las Vegas) 1,9 bilhão MetLife Stadium EUA (Nova Jersey) 1,7 bilhão Mercedes-Benz Stadium EUA (Atlanta) 1,5 bilhão Wembley Inglaterra (Londres) 1,5 bilhão AT&T Stadium EUA (Texas) 1,48 bilhão Tottenham Stadium Inglaterra (Londres) 1,33 bilhão

💡 Os valores acima são nominais e não corrigidos pela inflação.

🏆 O palco da final

Além de receber Palmeiras x Al Ahly, o MetLife será sede da final do Mundial de Clubes 2025, no dia 13 de julho, e também da grande decisão da Copa do Mundo de 2026, consolidando seu status como um dos estádios mais relevantes do futebol global nos próximos anos.

