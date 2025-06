AO VIVO: acompanhe a quarta-feira (18) do Fluminense direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - Após empatar por 0 a 0 na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Borussia Dortmund, o Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, inicia a preparação para o próximo compromisso.

Na segunda rodada da chave, no próximo sábado, o Fluminense vai enfrentar o Ulsan Hyunday, também no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Borussia Dortmund vai encarar o Mamelodi Sundows, no TQL Stadium, em Cincinatti.

04h30: Como Everaldo foi da artilharia à má fase antes de sair do Bahia para o Fluminense

Everaldo estava nas condições que todo camisa 9 deseja. De frente para o goleiro dentro da área, em maior velocidade que o zagueiro e com a chance de escrever seu nome na história do Fluminense na estreia do time no novo Mundial de Clubes. Mas o atacante titubeou e não balançou as redes, para revolta de muitos tricolores. Antes de ir para o Rio de Janeiro, inclusive, essa era uma reação constante de parte da torcida do Bahia durante a passagem do atleta por Salvador. Leia a matéria completa aqui.

04h50: André Rizek elege melhor jogador em atividade na América do Sul

A grande atuação de Jhon Arias contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes trouxe à tona o debate: seria o colombiano o melhor jogador em atividade no Brasil? Para o comentarista André Rizek não restam dúvidas: é o melhor da América do Sul. Leia a matéria completa aqui.

06h00: Casa Laranjeiras terá programação especial nos próximos jogos do Fluminense no Mundial

A Casa Laranjeiras fez sua estreia no jogo desta terça-feira (17), no empate do Borussia com o Fluminense. O evento é uma fan fest, organizada pelo próprio clube, que acontece no gramado do Estádio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo dos jogos em telões, atrações musicais e diversas atividades para o público. Leia a matéria completa aqui.

09h21: Craque Neto exalta partida do Fluminense

Todos os times brasileiros presentes no Mundial de Clubes já fizeram a sua estreia na competição e nenhum perdeu. Botafogo e Flamengo venceram, enquanto Palmeiras e Fluminense empataram seus jogos. Leia a matéria completa aqui.