Fifa confirma equipe de arbitragem para Fluminense x Ulsan Hyundai

NOVA JERSEY (EUA) — A Fifa confirmou a equipe de arbitragem para a partida entre Fluminense e Ulsan Hyundai, válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Estão escalados para Fluminense x Ulsan Hyundai o árbitro Michael Oliver, da Inglaterra, os assistentes Stuart Burt e James Mainwaring, também ingleses, além do quarto árbitro Omar Al Ali, dos Emirados Árabes Unidos. O árbitro de vídeo ainda não foi confirmado.

Essa será a segunda partida do Tricolor carioca na competição. Na estreia, os comandados de Renato Gaúcho empataram em 0 a 0 com o Borussia Dortmund. O Fluminense foi superior, criou as principais chances, mas não conseguiu balançar as redes.

Fluminense estreou contra o Borussia (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ações especiais para jogos do Fluminense

A Casa Laranjeiras fez sua estreia no jogo desta terça-feira (17), no empate do Borussia com o Fluminense. O evento é uma fan fest, organizada pelo próprio clube, que acontece no gramado do Estádio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo dos jogos em telões, atrações musicais e diversas atividades para o público.

Na estreia do Flu, o evento atraiu milhares de torcedores. A abertura dos portões aconteceu duas horas antes do início da partida.

Quem chegou mais cedo, teve um pré-jogo com diversas atrações, além de almoçar nos food trucks disponíveis no local. Entre as atividades oferecidas, cama elástica e futebolha garantiram a diversão dos torcedores.

Quando começou o jogo, todas as atenções se voltaram para os dois telões instalados no gramado. Nos próximos confrontos, a Casa Laranjeiras terá uma programação especial.

Veja a programação da Casa Laranjeiras o próximo duelo

Fluminense x Ulsan HD (Coreia do Sul)

Data: Sábado, 21 de junho

Abertura dos portões: 16h

Atrações: