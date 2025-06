A grande atuação de Jhon Arias contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes trouxe à tona o debate: seria o colombiano o melhor jogador em atividade no Brasil? Para o comentarista André Rizek não restam dúvidas: é o melhor da América do Sul.

Jhon Arias é eleito o melhor jogador em campo contra o Borussia pelo Mundial

No decorrer da partida, os alemães reforçaram a marcação no colombiano, que parecia não tomar conhecimento dos adversários. Mesmo quando a "muralha amarela" se erguia diante dele, Arias encontrava brechas para transpor os obstáculos. Apesar de não ter marcado gols ou contribuído com assistências, a atuação de Jhon Arias transpôs os números e o jogador foi eleito o melhor em campo na estreia do Fluminense no Mundial.

Mais sobre Jhon Arias, destaque colombiano do Fluminense

Jhon Arias é uma das principais peças do Fluminense neste Mundial de Clubes e não por acaso é também o atleta com maior minutagem entre os jogadores de linha no elenco. A liderança do colombiano se mantém ao comparar os números com atletas de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, e com os de Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns, adversários do Tricolor na competição.

O que vem pela frente para o Fluminense?

O próximo adversário do Tricolor é o Ulsan Hyundai. A partida será no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam