NOVA YORK (EUA) — Ídolo e embaixador do Fluminense no Super Mundial de Clubes, Felipe Melo foi a um bar de torcedores do Tricolor e os levou à loucura. O histórico volante foi recebido com gritos de "Ruf Ruf"e músicas do clube.

Felipe Melo possui muito carinho da torcida tricolor. Foram 108 jogos com a camisa tricolor. O ex-jogador foi um dos pilares do time histórico que conquistou a tão sonhada Copa Libertadores, título que levou o Fluminense ao Super Mundial.

Já em frente ao bar, Felipe Melo é tietado por torcedores do Fluminense, recebendo diversos pedidos para tirar fotos.

Fluminense House

O bar em questão se chama Legends, e é localizado em frente ao Empire State Building, em Nova York, recebendo a "Fluminense House", que servirá de base para a torcida durante a competição. Os eventos acontecem desde o dia 17 e vão até o dia 21, quando passam a acontecer em Miami.

Durante a noite, algumas televisões passavam melhores momentos do título da Libertadores de 2023 e outras transmitiam a vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan, próximos adversários do Flu. A FluTV também fez ações com os presentes, sorteando brindes e participando da festa. Leia mais sobre o bar clicando aqui.

O Legends é um bar temático de esportes e durante a Copa do Mundo de Clubes é a "Fluminense House", onde os torcedores se concentraram antes e depois do jogo de terça-feira (17). Repleto de televisões e decorado com camisas e artigos esportivos, possui dois andares: no térreo, diferentes esportes são exibidos, enquanto no de baixo, onde funciona a Football Factory, passa apenas futebol.

E é lá a sede da torcida New York Flu, a formada por tricolores novaiorquinos. Alexandre DeMello, presidente da "organizada", falou com o Lance! sobre o sentimento de receber o clube onde eles costumam se reunir para assistir jogos.

— Um sentimento indescritível. São 13 anos de caminhada fazendo torcida fora do Brasil, que não é fácil. A gente tem orgulho de dizer que somos a maior torcida brasileira de Nova York. Estar recebendo o Fluminense é um sonho.