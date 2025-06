Tijjani Reijnders foi o último e mais caro reforço anunciado pelo Manchester City para a disputa do Mundial de Clubes. O meio-campista holandês chegou do Milan e tem a expectativa de ser titular da equipe no decorrer da competição. Perguntado sobre a disputa do Mundial, Reijnders foi contundente e afirmou querer o título.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Levamos o torneio muito a sério. Queremos vencer todas as competições que disputamos. Esta não é diferente. Vai ser difícil, há muitos times bons e o clima está muito quente. Estamos nos adaptando e estaremos prontos para quarta-feira — declarou Reijnders.

continua após a publicidade

Sem De Bruyne, o Manchester City chega ao Mundial de Clubes sem um meia articulador do mesmo calibre. O clube inglês contratou Cherki para substituir o belga, mas o jovem afirmou que não quer o peso de substituir o ídolo. Para Reijnders, o elenco do City é o suficiente.

— De Bruyne saiu, mas a base ainda está aqui. Você percebe o nível de exigência nos treinos e fora de campo. Os companheiros estão me ajudando com tudo, e isso me dá uma boa sensação — afirmou.

continua após a publicidade

Sobre a temporada sem títulos, o holandês se mostrou otimista para mudar o cenário:

— Depois de tantos anos, pode acontecer de se ter uma temporada como a passada (sem títulos), mesmo após terem vencido quatro (Premier Leagues) seguidas, por exemplo – agora cabe a nós mudar isso e voltar a conquistar troféus.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Reijnders revela inspiração em Gundogan

Reijnders se inspira em Gundogan no Manchester City. Com características de jogo semelhantes, como a chegada com força no ataque, o holandês disse que tem o alemão como referência.

— O Gündogan é alguém de quem posso aprender muito. É bom vê-lo de perto e observar como ele faz as coisas.

Tijjani Reijnders reforça o Manchester City para o Mundial (Foto: Agenzia Fotogramma)

Em 54 partidas na temporada pelo Milan, Reijnders fez 15 gols e distribuiu quatro assistências em 4591 minutos em campo. O holandês chega como possível dupla de Rodri - que voltou a entrar em campo depois de oito meses recentemente - no meio de campo para sustentar o estilo de jogo de Pep Guardiola.

— Foi isso que fiz na temporada passada pelo Milan, aparecendo mais entre os artilheiros. É muito importante marcar gols sendo meio-campista, e é isso que estou buscando: isso e assistências.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.