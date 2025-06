Acostumado ao luxo e à tecnologia de ponta de sua Cidade do Futebol em Manchester, o City vive uma realidade diferente em sua preparação para o Mundial de Clubes da Fifa 2025. O clube inglês escolheu a Lynn University, em Boca Raton, região de Palm Beach, próximo a Miami, como seu centro de treinamento durante a competição.

A mudança de cenário, embora curiosa, tem uma explicação prática. Segundo o jornal As, da Espanha, a FIFA definiu apenas dez dias antes do torneio os centros de treinamento das equipes e estipulou um limite de 15 mil euros por dia para custear o aluguel das instalações — um valor considerado baixo por muitas delegações, principalmente pelos custos adicionais com segurança e adaptações de estrutura.

Estrutura universitária no lugar do luxo

Diante das limitações financeiras impostas pela FIFA, vários clubes optaram por centros universitários em vez de centros esportivos de alto nível. O City seguiu o mesmo caminho. A escolha da Lynn University, embora modesta em comparação ao padrão do clube inglês, oferece um ambiente tranquilo, com boas condições de treino e localização estratégica para os compromissos da equipe.

O time de Pep Guardiola faz sua preparação no estádio Bobby Campbell, um espaço iluminado com arquibancadas cobertas e capacidade para até 500 torcedores. Durante a semana que antecedeu a estreia, o local ganhou as cores e escudos do Manchester City, transformando-se temporariamente em uma extensão do clube inglês nos EUA.

Escolha estratégica

A opção por Palm Beach foi pensada para facilitar a logística do time, que enfrenta Wydad Casablanca na estreia em Filadélfia, depois segue para Atlanta e encerra a fase de grupos em Orlando — cidade onde o clube pode disputar também as oitavas e quartas de final, caso avance em primeiro lugar no grupo. A permanência na Flórida ajuda a evitar longos deslocamentos e oferece clima ameno para treinos e recuperação.

Reconhecimento local

A presença do atual campeão europeu agitou a cidade de Boca Raton, na Flórida. O perfil oficial da Lynn University celebrou a chegada da equipe comandada por Pep Guardiola e deu as boas-vindas ao Manchester City por meio das redes sociais:

“Estamos recebendo o Manchester City na Lynn University enquanto eles se preparam para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Informamos que todas as sessões de treinamento são privadas e o acesso ao público não será permitido. Agradecemos por respeitarem a privacidade da equipe!"