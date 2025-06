O Al Hilal terá um problema de última hora para a estreia no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18), diante do Real Madrid: o atacante Aleksandar Mitrovic está fora da partida por conta de uma lesão muscular. O desfalque foi confirmado pelo técnico Simone Inzaghi na coletiva pré-jogo.

- Perdemos Mitrovic por uma lesão. Tentamos chegar da melhor forma possível, mas tivemos apenas quatro treinamentos. Todo começo tem suas dificuldades. Estamos com três lesões no elenco e queremos superar esse momento - afirmou o treinador italiano, que faz sua estreia no comando do time saudita.

Mitrovic, de 30 anos, é o artilheiro da equipe na temporada, com 28 gols em 36 jogos. No ano anterior, também teve números impressionantes: 40 gols em 44 partidas. A ausência do sérvio tira boa parte do poder ofensivo do time, que agora deve apostar no brasileiro Marcos Leonardo para liderar o ataque. O jovem Kaio César, outro talento promissor, também está lesionado e dificilmente atuará na competição.

Sem seu principal goleador, o Al Hilal enfrenta o desafio de furar a defesa do Real Madrid, treinado por Xabi Alonso, que também estreia oficialmente no comando do clube espanhol. Inzaghi fez questão de elogiar o rival:

- Vimos alguns vídeos do Real Madrid e conheço o Alonso do trabalho que fez no Leverkusen. Somos dois treinadores estreando em novos clubes. Tenho muita admiração por ele. É um excelente técnico, que transmite muito bem suas ideias de jogo - destacou o italiano.

Mitrovic desfalcará o Al-Hilal no jogo de estreia da equipe contra o Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

A partida entre Al Hilal e Real Madrid acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, marcando o início da caminhada dos dois times no torneio.

Programação do Al-Hilal no Mundial de Clubes

Quarta-feira (18/06) - Jogo contra o Real Madrid, às 16h (de Brasília) Quinta-feira (19/06) - Viagem para Washington e treino no Inova Performance Complex Sexta-feira (20/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Sábado (21/06) - Coletiva de imprensa no Audi Field Stadium, às 14h30 (de Brasília) e treino no Inova Performance Complex, às 19h (de Brasília) Domingo (22/06) - Jogo contra o RB Salzburg, às 19h (de Brasília) Segunda-feira (23/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Terça-feira (24/06) - Treino no Inova Performance Complex, às 15h (horário local) Quarta-feira (25/06) - Chegada em Nashville, às 17h (de Brasília), coletiva de imprensa no Geodis Park, às 19h45 (de Brasília) e treino no Nashville Club Stadium, às 21h45 (de Brasília) Quinta-feira (26/06) - Jogo contra o Pachuca, às 22h (de Brasília)

