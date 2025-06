Al-Hilal divulga lista de relacionados para o Mundial de Clubes

O Al-Hilal divulgou a lista de relacionados para o Mundial de Clubes com a presença de quatro jogadores brasileiros. A equipe será comandada pelo italiano Simone Inzaghi, que deixou a Inter de Milão após a final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dentre os brasileiros, o Al-Hilal conta com Malcom, Marcos Leonardo, Renan Lodi e Kaio Cesar para o Mundial de Clubes. Além destes, os sauditas também possuem jogadores de peso e com passagem pela Europa, como Mitrovic, Rúben Neves e Bono.

continua após a publicidade

A lista de inscritos do Al-Hilal para o Mundial de Clubes não conta com surpresas entre relacionados e ausentes. O experiente goleiro Al-Owais, que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, não participará da competição, uma vez que está de saída para o Al-Ula.

Veja os inscritos do Al-Hilal no Mundial de Clubes

Goleiros:

Bono

Mohammed Al-Yami

Ahmad Abu Rasen

Al-Ghamdi

Defensores:

João Cancelo

Koulibaly

Khalifah Al-Dawsari

Renan Lodi

Al-Shahrani

Moteb Al-Harbi

Al-Tambakti

Saleh Barnawi

Ali Lajami

Hamad Al-Yami

Al-Bulayhi

Saud Haroun

Saad Al-Mutairi

continua após a publicidade

Meias:

Rúben Neves

Milinkovic-Savic

Kanno

Nasser Al-Dawsari

Musab Al-Juwayr

Al-Muhaysh

Al-Malki

Rayan

Atacantes:

Malcom

Mitrovic

Marcos Leonardo

Salem Al-Dawsari

Kaio César

Al-Qahtani

Turki Al-Ghumayl

Abdullah Al-Hamddan

Khalid Al-Ghannam

Abdulaziz Al-Hadhood

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.