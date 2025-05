Brasileiro Kaio César atinge 100 jogos como profissional e celebra boa fase no Al Hilal: “É um momento especial”

O atacante Kaio César vive um momento marcante em sua ainda jovem carreira. Na última quarta-feira, 7 de maio, o brasileiro de 21 anos alcançou a expressiva marca de 100 jogos como atleta profissional. O feito aconteceu na vitória do Al Hilal por 5 a 3 sobre o Al Raed, pelo Campeonato Saudita. Kaio entrou no segundo tempo da partida e ajudou a equipe a conquistar mais três pontos importantes na reta final da competição.

Natural de Alagoas e revelado pelo Coritiba, Kaio celebrou a conquista pessoal com a maturidade de quem entende o significado desse marco em sua trajetória.

- É um momento especial poder alcançar essa marca de 100 jogos como atleta profissional. Estou bem feliz com o momento que venho vivendo aqui no Al Hilal, podendo jogar, tendo uma boa sequência de jogos, fazendo a minha temporada também recorde com mais jogos disputados. Isso tudo me deixa muito feliz com o que vem acontecendo na minha carreira - afirmou.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Kaio César atuou em 36 partidas pela equipe paranaense e marcou três gols. Em seguida, transferiu-se para o Vitória de Guimarães, de Portugal, onde disputou 47 jogos, balançou as redes quatro vezes e contribuiu com oito assistências. Desde janeiro, já vestiu a camisa do Al Hilal em 17 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Com a soma dos números, Kaio atingiu os 100 jogos como profissional com um total de oito gols e 11 assistências.

Além da marca centenária, o atacante também chegou ao seu 50º jogo na temporada 2024/2025, somando 33 partidas pelo Vitória de Guimarães e 17 pelo Al Hilal — consolidando-se como titular frequente e um dos jovens brasileiros com mais minutos jogados na atual temporada no cenário internacional. Ao todo, ele acumula cinco gols e 11 assistências no período.

A vitória sobre o Al Raed manteve o Al Hilal vivo na disputa pelo título saudita. Com 65 pontos, a equipe segue na perseguição ao líder Al-Ittihad, que tem 71, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição. Kaio reconhece o desafio, mas garante que o elenco segue firme na briga pelo troféu.

- Sabemos do momento da competição, está chegando à reta final, mas nós temos chances e vamos lutar por esse título até o fim. Enquanto houver possibilidade, vamos trabalhar e buscar. Temos quatro jogos, e vamos fazer o nosso papel da melhor forma - concluiu.