ORLANDO (EUA) — O abraço de Thiago Silva em Renato Gaúcho após o apito final da vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão representa mais do que a comemoração pela classificação histórica. O gesto entre o comandante e o comandado carrega uma história que começou em 2007 e passou por altos e baixos.

No primeiro ano juntos no Flu, conquistaram a Copa do Brasil e a vaga na Libertadores de 2008, na qual foram vice-campeões. No fim daquele ano, Renato saiu do Flu e Thiago foi vendido para o Milan, encerrando um ciclo no clube. Em 2025, se reencontraram em um contexto diferente para escrever um novo capítulo dessa relação.

Na fase de grupos do Mundial de Clubes, os dois foram destaques no time. O treinador pela condução diante de difíceis adversários, alternando estratégias para se adaptar ao oponente. Já o zagueiro, pelas brilhantes atuações e liderança dentro das quatro linhas, sendo, como diz Renato, "um treinador em campo". Antes de enfrentar o Al Hilal pelas quartas de final, Renato se abriu sobre o capitão e o que o abraço entre eles significou.

— Acima de tudo, a amizade que prevaleceu nesses anos todos. A admiração que um tem pelo outro. Eu não canso de ver o Thiago Silva jogar. É um líder dentro do campo, é um treinador dentro do campo. É bonito vê-lo jogar, é bonito ver ele conduzir o time dentro das quatro linhas. E, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Lá atrás (2008), pelo menos na minha opinião, a gente fez tudo certo. Infelizmente, perdemos aquela Libertadores. Depois de alguns anos a gente se encontra novamente aqui no Fluminense e é um prazer trabalhar com ele. E ele tem nos ajudado bastante pela liderança e, na minha humilde opinião é um jogador de Seleção Brasileira ainda. Por tudo que ele representa. Eu espero que amanhã ele possa fazer mais uma vez uma grande partida, conduzir o time dentro das quatro linhas, que nós possamos ter sucesso e continuarmos dando alegria para o nosso torcedor. Eu tenho certeza que o nosso torcedor está bastante feliz lá no Brasil, e os torcedores que estão aqui estão de parabéns por ter nos dado essa força imensa até então. O nosso prazer vai ser conduzir o nosso time para a próxima fase, dar de presente para a nossa torcida, continuar dando alegria, que isso é o nosso trabalho.

O primeiro título de Renato e Thiago pelo Fluminense

A primeira vez em que trabalharam juntos no Tricolor foi em 2007. Renato havia saído do Vasco e Thiago já estava há um ano de volta no Brasil depois de superar um sério quadro de tuberculose na Europa. Naquele ano, levaram o Flu ao seu primeiro título de Copa do Brasil.

Após ser aprovado em Xerém com 13 anos, o zagueiro deixou o clube em 2003, quando tinha 20, e retornou em 2006. Antes, estava no Dinamo de Moscou, da Rússia, quando recebeu o diagnóstico que o deixou internado por cinco meses e quase lhe tirou a vida. Ivo Wortmann, que havia treinado Thiago no Juventude, encontrou um médico que o curou e então levou-o de volta para o Rio de Janeiro.

Já o treinador, foi para sua terceira passagem pelo Tricolor em 2007 depois deixar o Vasco por conta de desgastes. Com ele, chegou também Alexandre Mendes, que seria preparador físico, mas com o cargo preenchido no clube, virou auxiliar técnico e assim segue até hoje.

A campanha começou com duas vitórias sobre o ADESG, por 2 1 e 6 a 0, com direito a gol do camisa 3. Depois, eliminaram o América-RN e o Bahia em empates duros no placar agregado. Nas quartas, despachou o Athletico-PR e, em seguida, o Brasiliense, para chegar à decisão. Com um empate no Maracanã, o Flu venceu o Figueirense no Orlando Scarpell, com gol de Roger Machado, para levantar a taça inédita.

Jogadores do Fluminense comemorando a vitoria sobre o FIgueirense na final da Copa do Brasil (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress)

O fantasma da Libertadores de 2008

O ano poderia ter terminado com o título da Libertadores. No entanto, mesmo com uma campanha dominante, o Fluminense deixou escapar a Glória Eterna dentro de casa com o estádio lotado de um pesado silêncio.

Ao longo da competição, o Flu cruzou o caminho de gigantes do continente e os despachou como fez em 2023. O primeiro foi o Atlético Nacional, depois o São Paulo de Adriano e, na semi, o Boca Juniors de Riquelme. Na final, o adversário cuja maior arma era a altitude superou o estrelado time tricolor, que tinha, além de Thiago Silva, Thiago Neves, Dario Conca e Washington "Coração Valente".

Depois do vice-campeonato, a outra missão era se reeguer no Brasileirão, já que o clube flerteva com o rebaixamento. O ano ficou marcado por "traumas" e uma lição de humildade, especialmente depois da entrevista em que Renato afirmou que ganhariam a Libertadores e "brincariam" no Campeonato Brasileiro. Um dos capítulos mais difíceis para o torcedor tricolor e que só foi superado no dia 4 de novembro de 2023.

