‘Queria ver um gringo fazer o que faço no Fluminense’, diz Renato Gaúcho

ORLANDO (EUA) - Na véspera do duelo contra o Al Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho classificou o Fluminense de 'patinho feio' na disputa pelo título, pela disparidade financeira do Tricolor em relação aos maiores clubes do cenário europeu. Além disso, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3), o treinador desafiou os técnicos europeus a treinarem sua equipe para provar que são ótimos.

'O Fluminense é o patinho feio'

Ao analisar o cenário das quartas de final, com gigantes europeus como Real Madrid e Bayern de Munique, Renato usou a metáfora do "patinho feio" para definir a posição do Fluminense, ressaltando que a diferença é puramente financeira.

— Eu costumo falar que o Fluminense, perante esses clubes todos que estão aí, é o patinho feio. O patinho feio que eu digo em termos financeiros. E nós estamos chegando, nós estamos mostrando a nossa força. Eu espero que amanhã a gente também continue mostrando a nossa força e que nós possamos chegar numa semifinal — declarou Renato Gaúcho.

— Eu não me vejo nessa campanha (do Mundial), me vejo sempre muito forte. Eu disse que o Fluminense é o patinho feio no bom sentido (lado financeiro), tenho um grupo que confio bastante, não temos a qualidade de muitos times aqui fora e estamos nas quartas. Muitas vezes queria me colocar no lugar dos técnicos que trabalham com esses jogadores aqui fora, sem citar nomes dos clubes, mas com tudo que eles têm e com o plantel que eles têm, mudando esquema toda hora, qualidade imensa, você não sabe quem é o titular. Aí sim é bom de se trabalhar, se torna fácil de se trabalhar, muitas vezes queria estar no lugar de treinador deles.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

— Eu queria que um desses viesse treinar o time que estou treinando no Brasil e dar resultado. Muitas vezes, infelizmente, é uma critica até construtiva, a imprensa não valoriza o treinador brasileiro. Valoriza muito o gringo, mas queria ver o gringo fazendo o trabalho que estou fazendo aqui, iam pedir na seleção, mas quando é brasileiro… se eles virem treinar o Fluminense, o patinho feio, e dar resultado, aí você vai ver quem é o bom. Só isso que gostaria de falar. Se ninguém me valoriza, eu tenho que me valorizar. nos clubes sem cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter — finalizou Renato Gaúcho.

Fluminense x Al-Hilal

Fluminense e Al-Hilal decidem vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4). A partida será às 16h (de Brasília). A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).