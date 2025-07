Globo tem programação especial para decisões de Palmeiras e Fluminense no Mundial

Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira, dia 4 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As partidas terão transmissão ao vivo da TV Globo e do sportv.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Fluminense enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h, em Orlando. A TV Globo exibe a partida com narração de Gustavo Villani e comentários de Roger Flores. No sportv, a transmissão será comandada por Luiz Carlos Jr., com análises de Ledio Carmona, Ricardinho e do ex-atacante Washington Coração Valente.

Mais tarde, às 22h, o Palmeiras encara o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia. Luis Roberto narra o confronto na Globo, com comentários de Junior e Caio Ribeiro. No sportv, Paulo Andrade assume a narração, com Alexandre Lozetti, Fernando Prass e Evair na equipe de comentaristas.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense e Palmeiras garantem ‘maior prêmio do ano’ com classificações no Mundial

Os vencedores dos dois confrontos brasileiros se enfrentam na primeira semifinal do torneio, marcada para terça-feira, dia 8, em Nova Jersey.

As transmissões da Globo contarão com equipes nos estádios em três dos quatro jogos das quartas de final. No sábado, 5 de julho, os canais também exibem os duelos entre PSG x Bayern de Munique, às 13h, e Real Madrid x Borussia Dortmund, às 17h.

continua após a publicidade

Germán Cano comemora ao marcar contra a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A cobertura da Globo inclui pré-jogo no sportv a partir de uma hora e meia antes de cada partida, além de conteúdos no ge e no Globoplay. A plataforma exibe as partidas da TV Globo gratuitamente, e os conteúdos do sportv ficam disponíveis para assinantes do plano Premium.

O ge também terá tempo real de todas as partidas e entrevistas dos treinadores. Além do Mundial, o sportv e o Premiere exibem o torneio amistoso Vitória Cup, com participação de Cruzeiro e Vasco.