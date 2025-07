ORLANDO (EUA) - Em uma das coletivas mais emocionantes do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho deixou o futebol em segundo plano para fazer uma reflexão sobre a vida. Após lamentar a trágica morte do jogador Diogo Jota, ele usou o acontecimento para reforçar um discurso de seu capitão, Thiago Silva, e fez um pedido para que o time do Fluminense "viva imensamente" o duelo contra o Al Hilal pelas quartas de final.

'Viver o momento': a lição de Thiago Silva e a tragédia

Questionado sobre o trágico acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool, e seu irmão, Renato prestou condolências e conectou o acontecimento a um discurso que Thiago Silva deu ao elenco antes do jogo contra a Inter de Milão, sobre aproveitar a vida.

— Meus sentimentos à família desses dois garotos, foi uma coisa muito triste. Eu costumo falar para as pessoas, falo isso para a minha filha também, que a gente precisa valorizar muito nossos pais. E o que o Thiago falou foi importante, ele deu um recado que eu aprendi também: a gente precisa viver, dentro do possível e das regras, imensamente em nossas vidas — refletiu.

'Entrega tem que ser 101%': o discurso de Renato Gaúcho

O treinador usou a reflexão para lembrar a oportunidade única que o clube está vivendo no Mundial.

— Se hoje nós estamos vivendo esse momento maravilhoso, esse momento mágico do Fluminense, a gente precisa continuar entrando na história do clube. E se entra na história conquistando. Nós temos mais uma oportunidade amanhã de colocar o clube numa semifinal com os melhores do mundo — disse.

Elenco do Fluminense comemora gol contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Paul Ellis / AFP)

— A gente não sabe quando nós vamos ter outra oportunidade, se é que nós vamos ter. Então a entrega, ela tem que ser 101%, não pode ser só 100%. Com todo respeito ao nosso adversário, viver o momento e continuar sendo feliz é você ter essas atitudes dentro do campo. Não pode ficar apenas dentro do vestiário.

O jogo das quartas de final entre Fluminense e Al Hilal

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, para enfrentar o Al Hilal, da Arábia Saudita. Quem vencer, garante uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

