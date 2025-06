NOVA JERSEY (EUA) - Estão confirmadas as escalações de Palmeiras e Al Ahly, que duelam nesta quinta-feira (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Para o duelo, Abel Ferreira promoveu duas alterações em relação ao time que empatou sem gols contra o Porto na estreia.

A primeira delas fica por conta da entrada de Raphael Veiga na vaga de Felipe Anderson, no meio-campo. Na sequência, no ataque, sai Mauricio e entra Facundo Torres, um dos jogadores que mais entraram em campo nesta temporada.

Confira as escalações de Palmeiras e Al Ahly

Com isso, a escalação do Palmeiras para encarar o Al Ahly tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Já o Al Ahly do técnico Jose Riveiro confirmou a equipe com: Mohamed Elshenawy; Yasser Ibrahim, Dari, Mohamed Hany e Attiat-Allah; Ben Romdhane, Hamdy Fathy, Trezeguet, Marawan Attia e Zizo; Wessam Abou Ali.

Festa dos palmeirenses no Brasil

Parte da torcida do Palmeiras que não viajou aos Estados Unidos para assistirem aos jogos do time no Mundial tem ponto de encontro marcado para os arredores do Allianz Parque. Assim como aconteceu no jogo de estreia, para essa segunda rodada, contra o Al Ahly, do Egito, os palmeirenses preparam uma nova festa nas ruas da capital paulista.

Justamente em razão do torneio internacional, que está sendo disputado entre 32 times de diferentes países, os palmeirenses que moram em Perdizes ou simplesmente querem estar nos bares temáticos do time se reúnem nas redondezas do estádio com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde para assistirem aos duelos. Confira mais na matéria de Isabella Zuppo, que conversou com torcedores e conta o clima no local.

Onde assistir

O confronto entre Palmeiras e Al Ahly tem transmissão de TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), DAZN (streaming) e Cazé TV (Youtube). ➡️ Clique para assinar e assistir na Cazé TV