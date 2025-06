Parte da torcida do Palmeiras que não viajou aos Estados Unidos para assistirem aos jogos do time no Mundial de Clubes da Fifa tem ponto de encontro marcado para os arredores do Allianz Parque. Assim como aconteceu no jogo de estreia, para essa segunda rodada, contra o Al Ahly, do Egito, os palmeirenses preparam uma nova festa nas ruas da capital paulista.

Justamente em razão do torneio internacional, que está sendo disputado entre 32 times de diferentes países, os palmeirenses que moram em Perdizes ou simplesmente querem estar nos bares temáticos do time se reúnem nas redondezas do estádio com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde para assistirem aos duelos.

- A energia. Tira um pouco do nervosismo de assistir à partida, a torcida fica cantando, então isso nos ajuda a manter os ânimos e vibrar cada vez mais. Esse é o motivo de estarmos aqui. É a sensação da arquibancada no estádio - disse Cláudio, que foi com a família para os bares perto do Allianz.

- Expectativas positivas. Esse time deu um pouquinho de trabalho pra gente em outro Mundial, já perdemos para eles nos pênaltis, depois vencemos por 2 a 0, então não vai ser um jogo fácil, mas a expectativa é muito boa, uns 2 a 0 ou 2 a 1 para a gente poder avançar - completou o palmeirense.

- Eu gostei muito mais dessa escalação do que a do último jogo. Estou com expectativas boas e também esperança de que a gente faça 2 a 0 - disse Manuela Mota, outra torcedora pelas ruas do Allianz Parque, à espera do confronto.

- Depois dessa mudança, com entrada de Facundo na vaga de Felipe Anderson acho que o time vai render melhor e o placar será positivo para a gente. Uma vitória para ficar tranquilo no grupo - afirmou Fábio Gilberto.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Al Ahly

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.